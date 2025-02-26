Совфед одобрил закон о безопасности государственной авиации
Совфед одобрил поправки в Воздушный кодекс России о безопасности госавиации
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Воздушный кодекс РФ, которые направлены на повышение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации.
В документе уточняется, что к государственной авиации относится авиация, используемая федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом, госкорпорацией "Роскосмос" и организациями, в пользование которым в соответствии с законодательством РФ переданы государственные воздушные суда в целях осуществления функций государства и обеспечения решения задач в области обороны, безопасности, охраны общественного порядка и другие.
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В Воздушный кодекс вводится новая статья, которая наделяет кабмин полномочием по утверждению положения об обеспечении безопасности полетов государственных воздушных судов, а министерство обороны - полномочием по координации деятельности уполномоченных органов, имеющих подразделения государственной авиации, по вопросам обеспечения безопасности полетов государственных воздушных судов.
Еще одной статьей создаются правовые основания для осуществления министерством обороны федерального государственного контроля (надзора) в области государственной авиации, а также определяется предмет указанного контроля.
Данные положения вступают в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования закона.