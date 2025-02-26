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Совфед одобрил закон о безопасности государственной авиации - РИА Новости, 26.02.2025
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16:02 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/sovfed-2001749725.html
Совфед одобрил закон о безопасности государственной авиации
Совфед одобрил закон о безопасности государственной авиации - РИА Новости, 26.02.2025
Совфед одобрил закон о безопасности государственной авиации
Сенаторы одобрили поправки в Воздушный кодекс РФ, которые направлены на повышение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Воздушный кодекс РФ, которые направлены на повышение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации. В документе уточняется, что к государственной авиации относится авиация, используемая федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом, госкорпорацией "Роскосмос" и организациями, в пользование которым в соответствии с законодательством РФ переданы государственные воздушные суда в целях осуществления функций государства и обеспечения решения задач в области обороны, безопасности, охраны общественного порядка и другие. В Воздушный кодекс вводится новая статья, которая наделяет кабмин полномочием по утверждению положения об обеспечении безопасности полетов государственных воздушных судов, а министерство обороны - полномочием по координации деятельности уполномоченных органов, имеющих подразделения государственной авиации, по вопросам обеспечения безопасности полетов государственных воздушных судов. Еще одной статьей создаются правовые основания для осуществления министерством обороны федерального государственного контроля (надзора) в области государственной авиации, а также определяется предмет указанного контроля. Данные положения вступают в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования закона.
https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html
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россия, роскосмос, совет федерации рф
Россия, Роскосмос, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о безопасности государственной авиации

Совфед одобрил поправки в Воздушный кодекс России о безопасности госавиации

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Воздушный кодекс РФ, которые направлены на повышение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации.
В документе уточняется, что к государственной авиации относится авиация, используемая федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом, госкорпорацией "Роскосмос" и организациями, в пользование которым в соответствии с законодательством РФ переданы государственные воздушные суда в целях осуществления функций государства и обеспечения решения задач в области обороны, безопасности, охраны общественного порядка и другие.
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В Воздушный кодекс вводится новая статья, которая наделяет кабмин полномочием по утверждению положения об обеспечении безопасности полетов государственных воздушных судов, а министерство обороны - полномочием по координации деятельности уполномоченных органов, имеющих подразделения государственной авиации, по вопросам обеспечения безопасности полетов государственных воздушных судов.
Еще одной статьей создаются правовые основания для осуществления министерством обороны федерального государственного контроля (надзора) в области государственной авиации, а также определяется предмет указанного контроля.
Данные положения вступают в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования закона.
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