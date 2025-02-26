https://ria.ru/20250226/solntse-2001700430.html

Выброшенная Солнцем плазма пройдет близко к Земле

Выброшенная Солнцем плазма пройдет близко к Земле - РИА Новости, 26.02.2025

Выброшенная Солнцем плазма пройдет близко к Земле

Мощный выброс плазмы, произошедший ранее на Солнце, пройдёт довольно близко к Земле, но всё же не заденет её, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:11:00+03:00

2025-02-26T13:11:00+03:00

2025-02-26T13:21:00+03:00

космос - риа наука

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российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мощный выброс плазмы, произошедший ранее на Солнце, пройдёт довольно близко к Земле, но всё же не заденет её, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. "Очень близко, но всё же мимо планеты, согласно текущим расчетам, проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6. Угловое расстояние между Землёй и плотным краем плазменного облака, если верить математике, составит всего около 10 градусов при полном секторе распространения вещества в 120-130 градусов", - говорится в сообщении. Учёные подчеркнули, что "зазор" является очень небольшим, но всё же он есть. Геомагнитная обстановка на завтра и послезавтра будет слабо-возмущенноё, с сильным отклонением от нормы. В то же время, как уточнили в лаборатории, разброс в 10 градусов близок к общей погрешности модели, поэтому возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу всё же не исключена. "Тем не менее, краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале. Вероятность соответствующего сценария, согласно расчетам, составляет 36%", - объяснили учёные. Накануне на Солнце произошли два мощных выброса плазмы. Первый, случившийся в ночь на вторник, был направлен в противоположную от Земли сторону. Второй, дневной, как рассказал РИА Новости руководитель лаборатории Сергей Богачёв, вышел из области, расположенной под углом 39 градусов к линии Солнце-Земля, что не исключало попадания части вещества на нашу планету.

https://ria.ru/20250224/polnolunie-2001348722.html

https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце