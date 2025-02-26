Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном
ПСБ сотрудничает с Татарстаном в строительстве жилья и развитии ОЭЗ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в Казани соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает ПСБ.
Во время встречи стороны также обсудили ключевые вопросы укрепления социально-экономического потенциала республики, проекты строительства жилья для сотрудников предприятий, реализацию проекта партнерского финансирования, развитие взаимодействия банка с ОЭЗ "Алабуга".
"ПСБ тесно сотрудничает с правительством Республики Татарстан по ряду проектов, и мы расширяем наше взаимодействие сразу по нескольким разным направлениям. ПСБ реализует программу по строительству льготного жилья для сотрудников ОПК и других промышленных предприятий региона, мы принимаем участие в финансировании проекта по строительству жилья для сотрудников особой экономической зоны "Алабуга", расширяем в целом сотрудничество с ОЭЗ и ее резидентами. Также у нас есть опыт по финансированию строительства арендного жилья в республике, в разработке и внедрении исламского факторинга, мы поддерживаем спортивные проекты", – привели в банке слова Фрадкова.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, и Минниханов встретились с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. Во встрече также приняли участие исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, президент региональной федерации легкой атлетики Хафиз Салихов и его заместитель Вадим Янгиров.
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Участники встречи обсудили вопросы развития в регионе легкой атлетики, поддержки спортсменов на соревнованиях всех уровней, а также создания высококлассной спортивной инфраструктуры для увеличения числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. ВФЛА выразила готовность поддержать мероприятия по развитию массового спорта, оказать экспертное и организационное содействие в создании современных легкоатлетических объектов в Татарстане, добавили в ПСБ.