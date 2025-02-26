https://ria.ru/20250226/soglashenie-2001768834.html

Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном

Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном - РИА Новости, 26.02.2025

Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в Казани соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:02:00+03:00

2025-02-26T17:02:00+03:00

2025-02-26T17:02:00+03:00

республика татарстан

казань

рустам минниханов

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в Казани соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает ПСБ. Во время встречи стороны также обсудили ключевые вопросы укрепления социально-экономического потенциала республики, проекты строительства жилья для сотрудников предприятий, реализацию проекта партнерского финансирования, развитие взаимодействия банка с ОЭЗ "Алабуга". "ПСБ тесно сотрудничает с правительством Республики Татарстан по ряду проектов, и мы расширяем наше взаимодействие сразу по нескольким разным направлениям. ПСБ реализует программу по строительству льготного жилья для сотрудников ОПК и других промышленных предприятий региона, мы принимаем участие в финансировании проекта по строительству жилья для сотрудников особой экономической зоны "Алабуга", расширяем в целом сотрудничество с ОЭЗ и ее резидентами. Также у нас есть опыт по финансированию строительства арендного жилья в республике, в разработке и внедрении исламского факторинга, мы поддерживаем спортивные проекты", – привели в банке слова Фрадкова. Кроме того, в рамках рабочей поездки Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, и Минниханов встретились с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. Во встрече также приняли участие исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, президент региональной федерации легкой атлетики Хафиз Салихов и его заместитель Вадим Янгиров. Участники встречи обсудили вопросы развития в регионе легкой атлетики, поддержки спортсменов на соревнованиях всех уровней, а также создания высококлассной спортивной инфраструктуры для увеличения числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. ВФЛА выразила готовность поддержать мероприятия по развитию массового спорта, оказать экспертное и организационное содействие в создании современных легкоатлетических объектов в Татарстане, добавили в ПСБ.

https://ria.ru/20250219/testirovanie-2000389871.html

https://ria.ru/20241225/fradkov-1991267808.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов, петр фрадков, псб (банк псб)