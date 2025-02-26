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Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном - РИА Новости, 26.02.2025
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Республика Татарстан
 
17:02 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/soglashenie-2001768834.html
Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном
Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном - РИА Новости, 26.02.2025
Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном
Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в Казани соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:02:00+03:00
2025-02-26T17:02:00+03:00
республика татарстан
казань
рустам минниханов
петр фрадков
псб (банк псб)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в Казани соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает ПСБ. Во время встречи стороны также обсудили ключевые вопросы укрепления социально-экономического потенциала республики, проекты строительства жилья для сотрудников предприятий, реализацию проекта партнерского финансирования, развитие взаимодействия банка с ОЭЗ "Алабуга". "ПСБ тесно сотрудничает с правительством Республики Татарстан по ряду проектов, и мы расширяем наше взаимодействие сразу по нескольким разным направлениям. ПСБ реализует программу по строительству льготного жилья для сотрудников ОПК и других промышленных предприятий региона, мы принимаем участие в финансировании проекта по строительству жилья для сотрудников особой экономической зоны "Алабуга", расширяем в целом сотрудничество с ОЭЗ и ее резидентами. Также у нас есть опыт по финансированию строительства арендного жилья в республике, в разработке и внедрении исламского факторинга, мы поддерживаем спортивные проекты", – привели в банке слова Фрадкова. Кроме того, в рамках рабочей поездки Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, и Минниханов встретились с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. Во встрече также приняли участие исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, президент региональной федерации легкой атлетики Хафиз Салихов и его заместитель Вадим Янгиров. Участники встречи обсудили вопросы развития в регионе легкой атлетики, поддержки спортсменов на соревнованиях всех уровней, а также создания высококлассной спортивной инфраструктуры для увеличения числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. ВФЛА выразила готовность поддержать мероприятия по развитию массового спорта, оказать экспертное и организационное содействие в создании современных легкоатлетических объектов в Татарстане, добавили в ПСБ.
https://ria.ru/20250219/testirovanie-2000389871.html
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казань, рустам минниханов, петр фрадков, псб (банк псб)
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ)
Фрадков и Минниханов подписали соглашение между ПСБ и Татарстаном

ПСБ сотрудничает с Татарстаном в строительстве жилья и развитии ОЭЗ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в Казани соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает ПСБ.
Во время встречи стороны также обсудили ключевые вопросы укрепления социально-экономического потенциала республики, проекты строительства жилья для сотрудников предприятий, реализацию проекта партнерского финансирования, развитие взаимодействия банка с ОЭЗ "Алабуга".
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"ПСБ тесно сотрудничает с правительством Республики Татарстан по ряду проектов, и мы расширяем наше взаимодействие сразу по нескольким разным направлениям. ПСБ реализует программу по строительству льготного жилья для сотрудников ОПК и других промышленных предприятий региона, мы принимаем участие в финансировании проекта по строительству жилья для сотрудников особой экономической зоны "Алабуга", расширяем в целом сотрудничество с ОЭЗ и ее резидентами. Также у нас есть опыт по финансированию строительства арендного жилья в республике, в разработке и внедрении исламского факторинга, мы поддерживаем спортивные проекты", – привели в банке слова Фрадкова.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, и Минниханов встретились с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. Во встрече также приняли участие исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, президент региональной федерации легкой атлетики Хафиз Салихов и его заместитель Вадим Янгиров.
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Участники встречи обсудили вопросы развития в регионе легкой атлетики, поддержки спортсменов на соревнованиях всех уровней, а также создания высококлассной спортивной инфраструктуры для увеличения числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. ВФЛА выразила готовность поддержать мероприятия по развитию массового спорта, оказать экспертное и организационное содействие в создании современных легкоатлетических объектов в Татарстане, добавили в ПСБ.
 
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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