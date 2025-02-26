Рейтинг@Mail.ru
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/sochi-2001828083.html
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 26.02.2025
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка
Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:39:00+03:00
2025-02-26T22:39:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. "Следователем СКР установлена личность хозяина собак, напавших сегодня на 9-летнего мальчика, им оказался 48-летний уроженец города Сочи. В настоящее время подозреваемый допрашивается следователем СК", - говорится в Telegram-канале краевого следствия. Хозяин собак, в свою очередь, в ходе допроса признал свою вину, о чем свидетельствуют его слова на видео, опубликованном СК Кубани.
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка

Следователи вызвали на допрос хозяина собак, искусавших 9-летнего ребенка в Сочи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
«
"Следователем СКР установлена личность хозяина собак, напавших сегодня на 9-летнего мальчика, им оказался 48-летний уроженец города Сочи. В настоящее время подозреваемый допрашивается следователем СК", - говорится в Telegram-канале краевого следствия.
Хозяин собак, в свою очередь, в ходе допроса признал свою вину, о чем свидетельствуют его слова на видео, опубликованном СК Кубани.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Двух жителей Хабаровска будут судить из-за их собак
23 августа 2024, 04:54
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала