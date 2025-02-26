https://ria.ru/20250226/sochi-2001828083.html

В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка

В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 26.02.2025

В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка

Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:39:00+03:00

2025-02-26T22:39:00+03:00

2025-02-26T22:39:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. "Следователем СКР установлена личность хозяина собак, напавших сегодня на 9-летнего мальчика, им оказался 48-летний уроженец города Сочи. В настоящее время подозреваемый допрашивается следователем СК", - говорится в Telegram-канале краевого следствия. Хозяин собак, в свою очередь, в ходе допроса признал свою вину, о чем свидетельствуют его слова на видео, опубликованном СК Кубани.

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе