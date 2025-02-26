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В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 26.02.2025
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка
Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:39:00+03:00
2025-02-26T22:39:00+03:00
2025-02-26T22:39:00+03:00
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СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Следователи допрашивают 48-летнего хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. "Следователем СКР установлена личность хозяина собак, напавших сегодня на 9-летнего мальчика, им оказался 48-летний уроженец города Сочи. В настоящее время подозреваемый допрашивается следователем СК", - говорится в Telegram-канале краевого следствия. Хозяин собак, в свою очередь, в ходе допроса признал свою вину, о чем свидетельствуют его слова на видео, опубликованном СК Кубани.
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Сочи допрашивают хозяина хаски, напавших на ребенка
Следователи вызвали на допрос хозяина собак, искусавших 9-летнего ребенка в Сочи