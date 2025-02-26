https://ria.ru/20250226/sochi-2001632489.html
Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах
Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах - РИА Новости, 26.02.2025
Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах
Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах в период действия ограничений в аэропорту, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:18:00+03:00
2025-02-26T08:18:00+03:00
2025-02-26T08:45:00+03:00
сочи
происшествия
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах в период действия ограничений в аэропорту, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в 1.47 мск, они продлились почти семь часов."В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи", - говорится в сообщении.Аэропорт готов к приему и отправке всех прибывающих бортов, добавили представители авиагавани.
https://ria.ru/20250225/samolet-2001597948.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах
Три лайнера, летевших в Сочи, сели на запасных аэродромах во время ограничений