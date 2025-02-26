https://ria.ru/20250226/sochi-2001632489.html

Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах

Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах - РИА Новости, 26.02.2025

Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах

Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах в период действия ограничений в аэропорту, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:18:00+03:00

2025-02-26T08:18:00+03:00

2025-02-26T08:45:00+03:00

сочи

происшествия

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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Три самолета, летевших в Сочи, приземлились на запасных аэродромах в период действия ограничений в аэропорту, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в 1.47 мск, они продлились почти семь часов."В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи", - говорится в сообщении.Аэропорт готов к приему и отправке всех прибывающих бортов, добавили представители авиагавани.

https://ria.ru/20250225/samolet-2001597948.html

сочи

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия