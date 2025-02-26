https://ria.ru/20250226/sobaki-2001771435.html

В Госдуме могут обсудить проект о защите детей от бездомных собак

В Госдуме могут обсудить проект о защите детей от бездомных собак - РИА Новости, 26.02.2025

В Госдуме могут обсудить проект о защите детей от бездомных собак

Совет Госдумы может 3 марта обсудить законопроект о защите детей от нападения бездомных собак, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:07:00+03:00

2025-02-26T17:07:00+03:00

2025-02-26T17:24:00+03:00

госдума рф

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Госдумы может 3 марта обсудить законопроект о защите детей от нападения бездомных собак, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Просьба со стороны правительства - постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.Ранее Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак. По его словам, "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать".

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин, россия