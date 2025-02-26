https://ria.ru/20250226/sk-2001708194.html

СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае

СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае - РИА Новости, 26.02.2025

СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае

Директор муниципального казенного учреждения задержана в Красновишерске Пермского края после нападения стаи собак на пенсионерку, которая с многочисленными... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:33:00+03:00

2025-02-26T13:33:00+03:00

2025-02-26T13:33:00+03:00

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Директор муниципального казенного учреждения задержана в Красновишерске Пермского края после нападения стаи собак на пенсионерку, которая с многочисленными травмами попала в больницу, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь. В соцсетях указывалось, что женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. "Директор муниципального казенного учреждения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, производится ее допрос в качестве подозреваемой. Следствием готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следователей, стая, состоявшая из девяти или более особей, сильно покусала 76-летнюю жительницу. У женщины множественные раны различной степени тяжести. По данным осведомленного источника РИА Новости, речь идет о руководителе "Красновишерской управляющей компании".

https://ria.ru/20250124/sk-1995255979.html

https://ria.ru/20250120/sobaka-1994620622.html

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пермский край, следственный комитет россии (ск рф), общество