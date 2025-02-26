https://ria.ru/20250226/sk-2001708194.html
СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае
СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае - РИА Новости, 26.02.2025
СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае
Директор муниципального казенного учреждения задержана в Красновишерске Пермского края после нападения стаи собак на пенсионерку, которая с многочисленными... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:33:00+03:00
2025-02-26T13:33:00+03:00
2025-02-26T13:33:00+03:00
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Директор муниципального казенного учреждения задержана в Красновишерске Пермского края после нападения стаи собак на пенсионерку, которая с многочисленными травмами попала в больницу, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь. В соцсетях указывалось, что женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. "Директор муниципального казенного учреждения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, производится ее допрос в качестве подозреваемой. Следствием готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следователей, стая, состоявшая из девяти или более особей, сильно покусала 76-летнюю жительницу. У женщины множественные раны различной степени тяжести. По данным осведомленного источника РИА Новости, речь идет о руководителе "Красновишерской управляющей компании".
https://ria.ru/20250124/sk-1995255979.html
https://ria.ru/20250120/sobaka-1994620622.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, следственный комитет россии (ск рф), общество
Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК раскрыл подробности дела о нападении собак на женщину в Пермском крае
Главу управляющей компании задержали после нападения собак на женщину под Пермью
ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Директор муниципального казенного учреждения задержана в Красновишерске Пермского края после нападения стаи собак на пенсионерку, которая с многочисленными травмами попала в больницу, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь. В соцсетях указывалось, что женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
"Директор муниципального казенного учреждения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, производится ее допрос в качестве подозреваемой. Следствием готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следователей, стая, состоявшая из девяти или более особей, сильно покусала 76-летнюю жительницу. У женщины множественные раны различной степени тяжести.
По данным осведомленного источника РИА Новости, речь идет о руководителе "Красновишерской управляющей компании".