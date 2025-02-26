https://ria.ru/20250226/serova-2001742807.html

Трое мужчин Валентины Серовой. Взлет и падение великой артистки

Трое мужчин Валентины Серовой. Взлет и падение великой артистки - РИА Новости, 26.02.2025

Трое мужчин Валентины Серовой. Взлет и падение великой артистки

Жизнь и судьба актрисы Валентины Серовой овеяна многими мифами. О ней слагались легенды и ходили самые невероятные сплетни, ее имя было на устах на протяжении... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:42:00+03:00

2025-02-26T18:42:00+03:00

2025-02-26T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Жизнь и судьба актрисы Валентины Серовой овеяна многими мифами. О ней слагались легенды и ходили самые невероятные сплетни, ее имя было на устах на протяжении многих десятилетий у советских зрителей. К сожалению, судьба вознесла актрису высоко-высоко, чтобы потом уронить с пьедестала.Звезда экранаПопулярность Валентине Серовой принесла главная роль в фильме "Девушка с характером". Потом были "Сердца четырех" и "Весенний поток". А в 1943-м вышла лента "Жди меня" по пьесе Константина Симонова. Всего же актриса снялась в 11 фильмах. За роль в ленте "Глинка" Серова получила Сталинскую премию и звание заслуженной артистки РСФСР.Она была настоящей звездой. Красивая. Талантливая. И глубоко несчастная.Но все в ее жизни было три прекрасных романа, каждый из которых достоин экранизации.Муж-летчикВ начале мая 1938 года на одной из вечеринок судьба свела Валентину с легендарным летчиком Анатолием Серовым, комбригом, героем войны в Испании. О его мужестве и беспредельной храбрости писали газеты, он был награжден двумя орденами Красного Знамени и званием Героя Советского союза.Летчик-герой, он быстро завоевал сердце молоденькой актрисы. Уже на третий день знакомства Анатолий сделал Валентине предложение, которое она приняла.Они расписались11 мая 1938 года. Валентина была по-настоящему счастлива, только опасная работа мужа вызывала у нее беспокойство. В те времена профессия летчика была намного опасней, чем сейчас. Серов же был асом и ничего не боялся, часто рискуя собой.А в первую годовщину свадьбы, которую вечером Анатолий и Валентина собирались отмечать, Серов разбился во время тренировочного полета вместе с известной советской лётчицей Полиной Осипенко.На следующий день после гибели мужа Валентина, на пятом месяце беременности, играла премьеру комедии "Галина". 11 сентября того же года на свет появился сын Валентины и Анатолия, которого актриса назвала в честь мужа Анатолием.Константин СимоновВскоре после гибели мужа на экраны выходит фильм "Девушка с характером", где Валентина сыграла главную роль. Актрису полюбила вся страна, и у нее появились толпы поклонников. Среди них один выделялся своей настойчивостью. Он ходил на ее спектакли, дарил цветы, писал записки — это был Константин Симонов.И Валентина не устояла перед его напором, об их романе в сороковом году судачила вся театральная Москва.Началась война, Константин Симонов в качестве военного корреспондента отправился на фронт. В 1941 году Константин Симонов написал сборник "С тобой и без тебя", посвященный Валентине Серовой. А главным стихотворением в нем стало "Жди меня", ставшее невероятно популярным в те годы.Роман с РокоссовскимКазалось бы, вот оно женское счастье само идет в руке, но Валентина встретила другого.Валентина с бригадой артистов давала концерты раненым фронтовикам и в одном госпитале судьба свела ее с Рокоссовским. Это было весной 1942-го, ему уже исполнилось 46, он был женат и очень красив.Говорят, Валентина без памяти влюбилась в будущего маршала Советского Союза."У Вали и Кости все полетело под откос: Валя влюбилась. Конечно, Рокоссовский герой, и хорош собой, и в нее влюблен наверняка, — писала Софья Долматовская. — Но самое ужасное — она послала ему письмо на фронт через Симонова. Она уверяет, что так честнее…"Какие на самом деле были отношения между Серовой и Рокоссовским, что на самом деле произошло в этом треугольнике, никто никогда уже не узнает.По слухам, их отношения продолжались и после войны.В том, что что-то серьезное могло быть, сильно сомневается Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала, которая в интервью говорит, что он хоть и считался красавцем, но с женщинами был скромен и нерешителен.Снова СимоновДаже если этот роман Серовой и Рокоссовского случился на самом деле, Константин Симонов все простил своей "музе".Поженились поэт и актриса в 1943-м. Они прожили вместе еще несколько счастливых лет. Не безоблачных: у Симонова, например, не сложились отношения с сыном Анатолия Серова, и тот не жил с мамой и отчимом, а впоследствии спился и умер.Спустя семь лет родилась дочь Маша. А еще спустя семь лет супруги развелись. Симонов признавался: "Я слишком сильно любил ее раньше и слишком мало люблю сейчас".Жизнь послеВ конце 1940-х актриса пристрастилась к выпивке, что сильно сказалось на карьере и личной жизни. Она стала срывать спектакли, и былые заслуги уже не могли спасти ее от увольнения.Когда Валентине было за 40, появился ее отец Василий Половиков, который помогал лечиться дочери от алкоголизма. Но сам вскоре умер. А Серова так и осталась один на один со своей проблемой.К 1970-м годам от красоты и славы Валентины Серовой не осталось и следа. Работы не было, чтобы выжить, актриса вынуждена была продавать мебель и одежду.Итогом алкоголизма последних лет стала смерть в полном одиночестве. По словамдочери Серовой Марии, умерла актриса в одиночестве."В пустой, обворованной спаивающими ее проходимцами квартире, из которой было вынесено все, что поддавалось переноске вручную", - говорила дочь.Так грустно закончилась история актрисы, которая была кумиром миллионов советских зрителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рсфср, испания, москва, валентин серов