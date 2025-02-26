https://ria.ru/20250226/selidovo-2001618827.html

Жительница Селидово рассказала, как ВСУ убили ее мужа и мать

Жительница Селидово рассказала, как ВСУ убили ее мужа и мать - РИА Новости, 26.02.2025

Жительница Селидово рассказала, как ВСУ убили ее мужа и мать

Жительница Селидово Лилия Полякова рассказала РИА Новости, как ВСУ перед уходом из города убили ее мать и мужа. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:48:00+03:00

2025-02-26T04:48:00+03:00

2025-02-26T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Жительница Селидово Лилия Полякова рассказала РИА Новости, как ВСУ перед уходом из города убили ее мать и мужа. Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила Селидово 29 октября. По словам Поляковой, 24 октября ее муж и мать уехали в другую квартиру, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. В квартире пришлось забивать окно, после чего они собирались обратно, но слишком долго не возвращались. "Нет, говорю, что-то не то творится. Мы пошли туда, с угла заворачиваем и видим картину: у меня супруг лежит на земле, расстрелянный, мама на лавочке. И началась перестрелка сильная. Очень сильная. Мы зашли в квартиру. Страшно, конечно, очень. Мы просидели 2,5 часа. Мы думали, что живы не будем. Потом немножко утихло", - рассказала она. Позже Поляковой вместе с дочерью удалось вернуться домой. По ее словам, ВСУ тогда еще находились в городе. "Как сказали нам украинские (военные): "Мы будем отступать, а вы - ждуны, вы получите... Мы снесем и сотрем все с земли", - рассказала она. Полякова со ссылкой на слова других жителей города отметила, что при отступлении ВСУ убивали местных, в некоторых случаях украинские военные специально врывались в квартиры и дома гражданских. "В этот день очень много людей расстреляли, очень... Говорили, что вместе с моими погиб еще один мужчина. На Солнечном (район в Селидово) расстреливали очень много людей. Даже поднимались в квартиры под предлогом проверки документов... Открывали двери и сразу расстреливали, семьями", - пояснила она.

https://ria.ru/20250226/avdeevka-2001615734.html

https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html

селидово

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жилье, селидово, россия, солнечный, вооруженные силы украины