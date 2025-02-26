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Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе
Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе - РИА Новости, 26.02.2025
Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе
Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:49:00+03:00
2025-02-26T16:49:00+03:00
2025-02-26T16:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белый дом Каролин Левитт. "Мы ожидаем, что сделка будет подписана на этой неделе. Как сказал вчера (во вторник, 25 февраля - ред.) президент Трамп, если Зеленский хочет приехать в Белый дом, чтобы подписать эту сделку, он открыт для этого", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе
Левитт: Белый дом ждет, что сделку по ресурсам с Киевом подпишут на этой неделе