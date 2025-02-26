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Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе

Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе - РИА Новости, 26.02.2025

Белый дом ожидает подписания сделки с Украиной на этой неделе

Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:49:00+03:00

2025-02-26T16:49:00+03:00

2025-02-26T16:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белый дом Каролин Левитт. "Мы ожидаем, что сделка будет подписана на этой неделе. Как сказал вчера (во вторник, 25 февраля - ред.) президент Трамп, если Зеленский хочет приехать в Белый дом, чтобы подписать эту сделку, он открыт для этого", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности