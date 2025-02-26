https://ria.ru/20250226/sdelka-2001762673.html

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам

Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:44:00+03:00

2025-02-26T16:44:00+03:00

2025-02-26T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. "Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как указано в соглашении о фонде", — приводит издание текст документа из десяти пунктов. Как отмечается в материале, соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления удалось сформулировать в виде, не требующем ратификации в парламенте Украины. Согласно информации, полученной от источников издания, не исключается вероятность внесения "точечных изменений", касающихся уполномоченных ставить подписи. В документе говорится, что договоренность о создании совместного фонда станет ключевым элементом в построении системы "экономической безопасности и установления длительного мира". Согласно первому пункту, управлять фондом будут совместно представители обоих правительств, а детальные условия его функционирования определят в отдельном соглашении. Фонд будет аккумулировать и повторно вкладывать поступления, за исключением понесенных им затрат. Кроме того, он будет получать прибыль от предстоящей "монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины". Киев обязуется перечислять в фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов. В дальнейшем фонд сможет компенсировать украинской стороне расходы на новые проекты, приносящие доход. Кроме того, фонд будет осуществлять ежегодные реинвестиции для безопасности Украины и будет иметь положения о будущих дивидендах, состоящих из "средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов". В соглашении также указано, что фонд будет содержать гарантии, обеспечивающие защиту взносов Украины и активов фонда от обременений, связанных с обязательствами перед третьими сторонами, в частности, речь идет о международных финансовых организациях и кредиторах. Ответственными за разработку соглашения о фонде назначены минфины США и Украины, а также Министерство экономики Украины.В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщило, что она может состояться 28 февраля.

https://ria.ru/20250226/sdelka-2001759166.html

https://ria.ru/20250225/afp-2001596990.html

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, вашингтон (штат), в мире, сша