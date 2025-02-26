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Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира
Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира - РИА Новости, 26.02.2025
Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира
США считают, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам станет "значительным шагом" в сторону мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:32:00+03:00
2025-02-26T16:32:00+03:00
2025-02-26T16:42:00+03:00
украина
сша
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам станет "значительным шагом" в сторону мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Сделка абсолютно необходима и имеет решающее значение. Она возместит американские налоговые доллары. Мы профинансировали более 300 миллиардов долларов на национальную оборону Украины… Она создаст невероятное экономическое партнерство между американским и украинским народом, которому нужно будет восстанавливать свою страну после этой жестокой войны, когда она закончится. Так что это значительный шаг к миру", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.Левитт добавила, что сделка обеспечит Вашингтону доступ к "крайне важным минералам" для собственной национальной безопасности.
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, мюнхенская конференция по безопасности
Украина, США, В мире, Мюнхенская конференция по безопасности
Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира
Белый дом: сделка с Украиной по редкоземельным металлам станет шагом к миру