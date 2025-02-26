https://ria.ru/20250226/sdelka-2001759166.html

Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира

Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира - РИА Новости, 26.02.2025

Белый дом назвал сделку с Украиной значительным шагом в сторону мира

США считают, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам станет "значительным шагом" в сторону мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:32:00+03:00

2025-02-26T16:32:00+03:00

2025-02-26T16:42:00+03:00

украина

сша

в мире

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам станет "значительным шагом" в сторону мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Сделка абсолютно необходима и имеет решающее значение. Она возместит американские налоговые доллары. Мы профинансировали более 300 миллиардов долларов на национальную оборону Украины… Она создаст невероятное экономическое партнерство между американским и украинским народом, которому нужно будет восстанавливать свою страну после этой жестокой войны, когда она закончится. Так что это значительный шаг к миру", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.Левитт добавила, что сделка обеспечит Вашингтону доступ к "крайне важным минералам" для собственной национальной безопасности.

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, в мире, мюнхенская конференция по безопасности