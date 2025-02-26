https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html
Трамп высказался о снятии санкций с России
Трамп высказался о снятии санкций с России - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп высказался о снятии санкций с России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:52:00+03:00
2025-02-26T20:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.
https://ria.ru/20250226/putin-2001815677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Украина, Дональд Трамп, США, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
Трамп высказался о снятии санкций с России
Трамп заявил, что вопрос снятия санкций с России прямо сейчас не стоит