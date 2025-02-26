https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html

Трамп высказался о снятии санкций с России

Трамп высказался о снятии санкций с России - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп высказался о снятии санкций с России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:52:00+03:00

2025-02-26T20:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.

https://ria.ru/20250226/putin-2001815677.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, дональд трамп, сша, санкции, санкции в отношении россии, в мире