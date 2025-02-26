https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001701154.html

Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров

Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025

Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров

Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:11:00+03:00

2025-02-26T13:11:00+03:00

2025-02-26T13:21:00+03:00

россия

сирия

в мире

доха

сергей лавров

башар асад

ахмед аш-шараа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

ДОХА, 26 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы, кстати, высказались в Организации объединенных наций за то, чтобы немедленно все эти санкции (с Сирии - ред.) были сняты. Они били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу. И продолжают делать то же самое уже при власти, которую Запад считает более приемлемой, чем предыдущее правительство. Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы процесс, начавшийся в Сирии после смены власти, не привел к междоусобице и не вышел из-под контроля. Лавров добавил, что некоторые части республики проявляют стремление к тому, чтобы обособиться от центральных властей страны."Для того, чтобы эти процессы каким-то образом упорядочить и направить в единое русло, сирийские власти провели на днях Всесирийский национальный конгресс, на котором, как они и объявили, были представлены все политические и этноконфессиональные силы Сирии", - добавил министр.В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702404.html

россия

сирия

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия, в мире, доха, сергей лавров, башар асад, ахмед аш-шараа