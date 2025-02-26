Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров
Лавров: РФ будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы, кстати, высказались в Организации объединенных наций за то, чтобы немедленно все эти санкции (с Сирии - ред.) были сняты. Они били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу. И продолжают делать то же самое уже при власти, которую Запад считает более приемлемой, чем предыдущее правительство. Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы процесс, начавшийся в Сирии после смены власти, не привел к междоусобице и не вышел из-под контроля. Лавров добавил, что некоторые части республики проявляют стремление к тому, чтобы обособиться от центральных властей страны.
"Для того, чтобы эти процессы каким-то образом упорядочить и направить в единое русло, сирийские власти провели на днях Всесирийский национальный конгресс, на котором, как они и объявили, были представлены все политические и этноконфессиональные силы Сирии", - добавил министр.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.