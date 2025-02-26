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Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025
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13:11 26.02.2025 (обновлено: 13:21 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001701154.html
Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров
Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025
Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров
Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:11:00+03:00
2025-02-26T13:21:00+03:00
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ДОХА, 26 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы, кстати, высказались в Организации объединенных наций за то, чтобы немедленно все эти санкции (с Сирии - ред.) были сняты. Они били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу. И продолжают делать то же самое уже при власти, которую Запад считает более приемлемой, чем предыдущее правительство. Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы процесс, начавшийся в Сирии после смены власти, не привел к междоусобице и не вышел из-под контроля. Лавров добавил, что некоторые части республики проявляют стремление к тому, чтобы обособиться от центральных властей страны."Для того, чтобы эти процессы каким-то образом упорядочить и направить в единое русло, сирийские власти провели на днях Всесирийский национальный конгресс, на котором, как они и объявили, были представлены все политические и этноконфессиональные силы Сирии", - добавил министр.В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702404.html
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россия, сирия, в мире, доха, сергей лавров, башар асад, ахмед аш-шараа
Россия, Сирия, В мире, Доха, Сергей Лавров, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии, заявил Лавров

Лавров: РФ будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы, кстати, высказались в Организации объединенных наций за то, чтобы немедленно все эти санкции (с Сирии - ред.) были сняты. Они били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу. И продолжают делать то же самое уже при власти, которую Запад считает более приемлемой, чем предыдущее правительство. Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана
Вчера, 13:19
Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы процесс, начавшийся в Сирии после смены власти, не привел к междоусобице и не вышел из-под контроля. Лавров добавил, что некоторые части республики проявляют стремление к тому, чтобы обособиться от центральных властей страны.
"Для того, чтобы эти процессы каким-то образом упорядочить и направить в единое русло, сирийские власти провели на днях Всесирийский национальный конгресс, на котором, как они и объявили, были представлены все политические и этноконфессиональные силы Сирии", - добавил министр.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 13:16
 
РоссияСирияВ миреДохаСергей ЛавровБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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