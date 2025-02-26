https://ria.ru/20250226/samozanyatye-2001665026.html

Число самозанятых забайкальцев превысило 50 тысяч

Число самозанятых забайкальцев превысило 50 тысяч - РИА Новости, 26.02.2025

Число самозанятых забайкальцев превысило 50 тысяч

Количество самозанятых в Забайкальском крае стало более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество самозанятых в Забайкальском крае стало более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Минэкономразвития края составило рейтинг видов деятельности самозанятых забайкальцев. "На первом месте те, кто занимается автомобильными перевозками – их 33,3%. На втором месте – перевозчики грузов их 2,7%. На третьем –парикмахеры, их 1,9%. Далее – мастера маникюра, 1,9%, и те, кто продает самостоятельно произведенный товар – 1,2%", – приводит пресс-служба слова начальника отдела развития МСП Минэкономразвития региона Натальи Беловой. Она отметила, что в топ-5 сфер не вошла сфера ИТ, но она также развивается. Процент таких самозанятых составляет 1,1% от общего числа. В ведомстве уточнили, что в 2024 году благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" около 600 предпринимателей в регионе получили 2,2 миллиарда рублей господдержки. Ими было создано около 5 тысяч рабочих мест. В 2025 году работа продолжается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250225/biznes-2001566293.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край