https://ria.ru/20250226/samoupravlenie-2001736402.html

Госдума приняла поправки о праве регионов определять модель МСУ

Госдума приняла поправки о праве регионов определять модель МСУ - РИА Новости, 26.02.2025

Госдума приняла поправки о праве регионов определять модель МСУ

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о праве регионов России самостоятельно определять модель местного самоуправления. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:30:00+03:00

2025-02-26T15:30:00+03:00

2025-02-26T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о праве регионов России самостоятельно определять модель местного самоуправления.Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В первоначальном виде законопроект безальтернативно предусматривал одноуровневую систему самоуправления.Доработанные нормы предоставят возможность регионам самостоятельно определить модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей. Субъекты смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему самоуправления либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать.Также у регионов появится возможность переходить на одноуровневую систему только частично, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую.Поправками также определяется новый порядок вступления закона в силу. В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после опубликования, а до 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории."Наша страна огромная и субъекты Российской Федерации разные. Определяясь с системой местного самоуправления, необходимо учитывать особенности региона – и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории", – отмечал ранее Володин.По его словам, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов."Прежде всего, такой подход отвечает интересам граждан, а это приоритет в нашей работе", – подчеркивал председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250220/sredstva-2000567134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, политика