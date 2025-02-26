https://ria.ru/20250226/rumyniya-2001807383.html

Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях

Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях - РИА Новости, 26.02.2025

Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску оказался под следствием Генеральной прокуратуры по обвинению в шести преступлениях, включая подстрекательство к... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:50:00+03:00

2025-02-26T19:50:00+03:00

2025-02-26T20:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску оказался под следствием Генеральной прокуратуры по обвинению в шести преступлениях, включая подстрекательство к антиконституционным действиям. Ранее в среду некоторые СМИ в Румынии сообщили, что Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. "Прокурор из отдела уголовного преследования Генеральной прокуратуры при Высшем кассационном суде вынес постановление о возбуждении уголовного в отношении Кэлина Джорджеску, он обвиняется в шести преступлениях. Среди них: подстрекательство к действиям против конституционного порядка, распространение ложной информации, а также ложные показания, касающиеся источников финансирования избирательной кампании", — говорится в сообщении румынской Генпрокуратуры. Среди обвинений также фигурируют создание или руководство организацией фашистского, расистского или ксенофобского характера, а также пропаганда культа лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях. В настоящее время Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней.В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.

https://ria.ru/20250226/mask-2001775949.html

https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html

https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато, евросоюз