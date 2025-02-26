https://ria.ru/20250226/rumynija-2001718158.html

Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос

Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос - РИА Новости, 26.02.2025

Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса, сообщил телеканал Antena 3. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:13:00+03:00

2025-02-26T14:13:00+03:00

2025-02-26T17:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса, сообщил телеканал Antena 3. "Кэлин Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск", — указано в материале.Политика, по предварительным данным, доставили в прокуратуру для дачи показаний по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании в прошлом году. Как уточнило агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники, Джорджеску допросили в качестве подозреваемого."По данным источников, Джорджеску подозревается в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании", — указали в материале.В среду утром в нескольких населенных пунктах Румынии провели обыски у людей из окружения политика. Расследование ведется по обвинениям в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространении заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств. В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.

https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html

https://ria.ru/20250210/yokhannis-1998433878.html

https://ria.ru/20250222/storonniki-2000999534.html

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Задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью 2024-го 2025-02-26T14:13 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато