Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос
Кандидата в президенты Румынии Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса, сообщил телеканал Antena 3.
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"Кэлин Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск", — указано в материале.
© Фото : соцсетиЗадержание Кэлина Джорджеску
© Фото : соцсети
Задержание Кэлина Джорджеску
Джорджеску в ноябре выиграл первый тур президентских выборов, но итоги голосования аннулировал Верховный суд.
Политика, по предварительным данным, доставили в прокуратуру для дачи показаний по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании в прошлом году.
Как уточнило агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники, Джорджеску допросили в качестве подозреваемого.
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"По данным источников, Джорджеску подозревается в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании", — указали в материале.
В среду утром в нескольких населенных пунктах Румынии провели обыски у людей из окружения политика. Расследование ведется по обвинениям в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространении заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств.
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Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
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Джорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.
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