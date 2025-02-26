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Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос - РИА Новости, 26.02.2025
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14:13 26.02.2025 (обновлено: 17:05 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/rumynija-2001718158.html
Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос
Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос - РИА Новости, 26.02.2025
Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос
Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса, сообщил телеканал Antena 3. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:13:00+03:00
2025-02-26T17:05:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса, сообщил телеканал Antena 3. &quot;Кэлин Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск&quot;, — указано в материале.Политика, по предварительным данным, доставили в прокуратуру для дачи показаний по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании в прошлом году. Как уточнило агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники, Джорджеску допросили в качестве подозреваемого.&quot;По данным источников, Джорджеску подозревается в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании&quot;, — указали в материале.В среду утром в нескольких населенных пунктах Румынии провели обыски у людей из окружения политика. Расследование ведется по обвинениям в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространении заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств. В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.
https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html
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Задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью 2024-го
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4.7
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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО
Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос

Кандидата в президенты Румынии Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса

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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса, сообщил телеканал Antena 3.
«

"Кэлин Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск", — указано в материале.

© Фото : соцсетиЗадержание Кэлина Джорджеску
Задержание Кэлина Джорджеску - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : соцсети
Задержание Кэлина Джорджеску

Джорджеску в ноябре выиграл первый тур президентских выборов, но итоги голосования аннулировал Верховный суд.

Политика, по предварительным данным, доставили в прокуратуру для дачи показаний по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании в прошлом году.
Как уточнило агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники, Джорджеску допросили в качестве подозреваемого.
«

"По данным источников, Джорджеску подозревается в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании", — указали в материале.

В среду утром в нескольких населенных пунктах Румынии провели обыски у людей из окружения политика. Расследование ведется по обвинениям в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространении заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств.
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В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
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Джорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.
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В миреРумынияСШАКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
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