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"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей - РИА Новости, 26.02.2025
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08:17 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/rostekh-2001632328.html
"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей
"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей - РИА Новости, 26.02.2025
"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей
Станкостроительный холдинг "Стан" (входит в госкорпорацию "Ростех") выпустил полностью импортозамещений станок для обработки деталей, используемых в авиа- и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:17:00+03:00
2025-02-26T08:17:00+03:00
экономика
технологии
россия
семен якубов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Станкостроительный холдинг "Стан" (входит в госкорпорацию "Ростех") выпустил полностью импортозамещений станок для обработки деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Станкостроительный холдинг "Стан" госкорпорации "Ростех" выпустил полностью отечественный пятиосевой станок VMB 800 с ЧПУ для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении", - говорится в сообщении. Отмечается, что высокоскоростной шпиндель-мотор и система числового программного управления, которыми оснащен обрабатывающий центр VMB, разработаны и произведены в России. Также на оборудование установлен безынерционный гидравлический тормоз поворотных осей отечественного изготовления, уточнили в пресс-службе. "Начало серийного выпуска "Станом" полностью отечественного обрабатывающего центра VMB 800 - еще один уверенный шаг в развитии российской индустрии средств производства и обеспечении технологического суверенитета авиаотрасли. Он подтверждает конкурентоспособность нашего станкостроения", - отмечает управляющий директор по станкостроению и особым проектам "Ростеха" Семен Якубов, его слова приводятся в сообщении. Особенности конструкции нового станка VMB 800 минимизируют вибрации при работе. Это позволяет получать детали с отменным геометрическим качеством, добавили в "Ростехе".
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экономика, технологии, россия, семен якубов, ростех
Экономика, Технологии, Россия, Семен Якубов, Ростех
"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей

"Стан" выпустил полностью импортозамещенный станок для обработки авиадеталей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Станкостроительный холдинг "Стан" (входит в госкорпорацию "Ростех") выпустил полностью импортозамещений станок для обработки деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Станкостроительный холдинг "Стан" госкорпорации "Ростех" выпустил полностью отечественный пятиосевой станок VMB 800 с ЧПУ для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что высокоскоростной шпиндель-мотор и система числового программного управления, которыми оснащен обрабатывающий центр VMB, разработаны и произведены в России. Также на оборудование установлен безынерционный гидравлический тормоз поворотных осей отечественного изготовления, уточнили в пресс-службе.
"Начало серийного выпуска "Станом" полностью отечественного обрабатывающего центра VMB 800 - еще один уверенный шаг в развитии российской индустрии средств производства и обеспечении технологического суверенитета авиаотрасли. Он подтверждает конкурентоспособность нашего станкостроения", - отмечает управляющий директор по станкостроению и особым проектам "Ростеха" Семен Якубов, его слова приводятся в сообщении.
Особенности конструкции нового станка VMB 800 минимизируют вибрации при работе. Это позволяет получать детали с отменным геометрическим качеством, добавили в "Ростехе".
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