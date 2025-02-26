"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей
"Стан" выпустил полностью импортозамещенный станок для обработки авиадеталей
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Станкостроительный холдинг "Стан" (входит в госкорпорацию "Ростех") выпустил полностью импортозамещений станок для обработки деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Станкостроительный холдинг "Стан" госкорпорации "Ростех" выпустил полностью отечественный пятиосевой станок VMB 800 с ЧПУ для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что высокоскоростной шпиндель-мотор и система числового программного управления, которыми оснащен обрабатывающий центр VMB, разработаны и произведены в России. Также на оборудование установлен безынерционный гидравлический тормоз поворотных осей отечественного изготовления, уточнили в пресс-службе.
"Начало серийного выпуска "Станом" полностью отечественного обрабатывающего центра VMB 800 - еще один уверенный шаг в развитии российской индустрии средств производства и обеспечении технологического суверенитета авиаотрасли. Он подтверждает конкурентоспособность нашего станкостроения", - отмечает управляющий директор по станкостроению и особым проектам "Ростеха" Семен Якубов, его слова приводятся в сообщении.
Особенности конструкции нового станка VMB 800 минимизируют вибрации при работе. Это позволяет получать детали с отменным геометрическим качеством, добавили в "Ростехе".
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