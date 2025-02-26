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"Безрассудная война". На Западе признали шокирующую правду о России
"Безрассудная война". На Западе признали шокирующую правду о России - РИА Новости, 26.02.2025
"Безрассудная война". На Западе признали шокирующую правду о России
Опосредованная война Североатлантического альянса с Россией сделала ее сильнее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:37:00+03:00
2025-02-26T16:37:00+03:00
2025-02-26T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Опосредованная война Североатлантического альянса с Россией сделала ее сильнее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Безрассудная опосредованная война НАТО против России укрепила страну. В социальном, политическом и военном отношении", — написал он.Журналист также отметил, что западные санкции только закалили экономику и доказали, что Россия — великое государство.Во время президентства Джо Байдена США и ЕС ввели множество экономических санкций против России. Западные СМИ постоянно говорили об их эффективности, однако реальность все больше расходилась с этими тезисами.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, нато, россия, чей боуз, сша, евросоюз
В мире, НАТО, Россия, Чей Боуз, США, Евросоюз
"Безрассудная война". На Западе признали шокирующую правду о России
Ирландский журналист Боуз: прокси-война НАТО только усилила Россию