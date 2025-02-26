https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html

"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России

"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.02.2025

"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России

США из-за своей лжи полностью утратили доверие России, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:05:00+03:00

2025-02-26T10:05:00+03:00

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МОСКВА. 26 фев — РИА Новости. США из-за своей лжи полностью утратили доверие России, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Нам нужно осознать, что Россия больше не доверяет США. Предыдущая администрация и СМИ ложью полностью разрушили доверие", — посетовал Макгрегор.В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут состояться до конца февраля.

https://ria.ru/20250226/voyska-2001646136.html

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