Рейтинг@Mail.ru
"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 26.02.2025 (обновлено: 18:16 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html
"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России
"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.02.2025
"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России
США из-за своей лжи полностью утратили доверие России, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:05:00+03:00
2025-02-26T18:16:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000728435_0:163:3147:1933_1920x0_80_0_0_bbb6e5c82c05efc777beea22f2a526ed.jpg
МОСКВА. 26 фев — РИА Новости. США из-за своей лжи полностью утратили доверие России, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Нам нужно осознать, что Россия больше не доверяет США. Предыдущая администрация и СМИ ложью полностью разрушили доверие", — посетовал Макгрегор.В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут состояться до конца февраля.
https://ria.ru/20250226/voyska-2001646136.html
https://ria.ru/20250225/plan-2001537878.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000728435_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d95988f4a8759c3a42e37efe435bc406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России

Макгрегор: США из-за своей лжи полностью утратили доверие России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25-й армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град 25-й армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" 25-й армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА. 26 фев — РИА Новости. США из-за своей лжи полностью утратили доверие России, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Нам нужно осознать, что Россия больше не доверяет США. Предыдущая администрация и СМИ ложью полностью разрушили доверие", — посетовал Макгрегор.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Economist раскрыл, где на Украине Запад разместит свои войска
Вчера, 09:50
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут состояться до конца февраля.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"Следует это сделать". В Британии предложили радикальный план по Украине
25 февраля, 16:36
 
В миреРоссияСШАМоскваСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала