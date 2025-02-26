https://ria.ru/20250226/rospotrebnadzor-2001666519.html
В Москве из-за нарушений закрыли два предприятия общепита
В Москве из-за нарушений закрыли два предприятия общепита - РИА Новости, 26.02.2025
В Москве из-за нарушений закрыли два предприятия общепита
Предприятия общественного питания "Сюр бар" и "Ясно" в центре Москвы закрыли на месяц из-за грубых нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:28:00+03:00
2025-02-26T11:28:00+03:00
2025-02-26T11:28:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Предприятия общественного питания "Сюр бар" и "Ясно" в центре Москвы закрыли на месяц из-за грубых нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора. "Проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в производственных помещениях ООО "Никини" - предприятия общественного питания "Сюр бар" и "Ясно", расположенного по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, строение 8. В ходе проведения совместной проверки были выявлены грубые нарушения", - говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Уточняется, что столичный суд приостановил деятельность указанных предприятий общепита на 30 суток.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве из-за нарушений закрыли два предприятия общепита
Роспотребнадзор закрыл два предприятия общепита в центре Москвы из-за нарушений