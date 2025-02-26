https://ria.ru/20250226/rosaviatsiya-2001631963.html
В Сочи сняли временные ограничения в аэропорту
В Сочи сняли временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 26.02.2025
В Сочи сняли временные ограничения в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, в период действия ограничений на запасной аэродром в Минеральных Водах приземлились три... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:12:00+03:00
2025-02-26T08:12:00+03:00
2025-02-26T08:20:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
минеральные воды
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, в период действия ограничений на запасной аэродром в Минеральных Водах приземлились три самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в 1.47 мск."В аэропорту Сочи в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи", - написал Кореняко в Telegram-канале.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250222/bezopasnost-2000948171.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, минеральные воды, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи, Минеральные Воды, Безопасность
В Сочи сняли временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Сочи сняли временные ограничения в аэропорту