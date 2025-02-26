https://ria.ru/20250226/rets-2001694131.html
РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации
РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации - РИА Новости, 26.02.2025
РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает новую программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации",... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:03:00+03:00
2025-02-26T13:03:00+03:00
2025-02-26T13:03:00+03:00
экономика
россия
турция
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает новую программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации", которая поможет экспортерам понять социокультурные особенности зарубежного партнера и быстро освоиться на новом страновом рынке уже на этапе переговоров, а первый семинар, посвященный работе с Турцией, состоится 14 марта, сообщает центр."Программа обучения сочетает деловые и культурные аспекты ведения бизнеса в разных странах, позволяя экспортерам посмотреть на себя глазами партнера и адаптировать свои поведенческие паттерны для успешного взаимодействия. Она подходит как для начинающих экспортеров, так и для опытных компаний, желающих выйти на новый рынок, избежав кросс-культурных сложностей", - говорится в сообщении.В рамках семинаров эксперты расскажут о влиянии факторов на мировоззрение и психологию представителей страны, стереотипах международного восприятия и причинах их становления и подходах к построению бизнес-взаимодействия.Также слушателей ждут бизнес-кейсы из опыта экспортеров и ответы на интересующие вопросы от ведущих экспертов."Нынешняя ситуация в российском экспорте открывает для бизнеса множество новых возможностей на новых рынках, однако эти рынки требуют индивидуализированного подхода в части деловой коммуникации, большей опоры на культурные аспекты. В рамках "Школы кросс-культурной трансформации" мы собрали экспертов с богатейшим опытом работы и жизни в конкретных странах, которые готовы делиться этим опытом с нашими экспортерами", - отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, ее слова приводятся в сообщении.Каждый онлайн-семинар "Школы кросс-культурной трансформации" будет посвящен отдельной стране. Продолжительность семинаров – 4 часа, с 10.00 до 14.00 мск.Участие в семинарах бесплатное. По итогам обучения участники получат уникальный именной сертификат установленного образца.Первый семинар программы, посвященный вопросам взаимодействия с Турцией, состоится уже 14 марта. Спикером выступит действующий эксперт-практик в сфере кросс-культурной коммуникации, специалист по российско-турецким отношениям, ведущий авторских программ "Турецкий хаб" и "Внешний контур" на радио "Вести ФМ", эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам, а также автор учебного пособия Школы экспорта РЭЦ "Турецкая Республика. Особенности ведения бизнеса" Иван Стародубцев.Узнать больше о программе можно на сайте Школы экспорта. А зарегистрироваться на первый семинар – на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20250221/rets-2000923185.html
https://ria.ru/20250220/vebinar-2000497976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Турция, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации
Школа экспорта РЭЦ запускает серию вебинаров по кросс-культурной трансформации
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает новую программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации", которая поможет экспортерам понять социокультурные особенности зарубежного партнера и быстро освоиться на новом страновом рынке уже на этапе переговоров, а первый семинар, посвященный работе с Турцией, состоится 14 марта, сообщает центр.
"Программа обучения сочетает деловые и культурные аспекты ведения бизнеса в разных странах, позволяя экспортерам посмотреть на себя глазами партнера и адаптировать свои поведенческие паттерны для успешного взаимодействия. Она подходит как для начинающих экспортеров, так и для опытных компаний, желающих выйти на новый рынок, избежав кросс-культурных сложностей", - говорится в сообщении.
В рамках семинаров эксперты расскажут о влиянии факторов на мировоззрение и психологию представителей страны, стереотипах международного восприятия и причинах их становления и подходах к построению бизнес-взаимодействия.
Также слушателей ждут бизнес-кейсы из опыта экспортеров и ответы на интересующие вопросы от ведущих экспертов.
"Нынешняя ситуация в российском экспорте открывает для бизнеса множество новых возможностей на новых рынках, однако эти рынки требуют индивидуализированного подхода в части деловой коммуникации, большей опоры на культурные аспекты. В рамках "Школы кросс-культурной трансформации" мы собрали экспертов с богатейшим опытом работы и жизни в конкретных странах, которые готовы делиться этим опытом с нашими экспортерами", - отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, ее слова приводятся в сообщении.
Каждый онлайн-семинар "Школы кросс-культурной трансформации" будет посвящен отдельной стране. Продолжительность семинаров – 4 часа, с 10.00 до 14.00 мск.
Участие в семинарах бесплатное. По итогам обучения участники получат уникальный именной сертификат установленного образца.
Первый семинар программы, посвященный вопросам взаимодействия с Турцией
, состоится уже 14 марта. Спикером выступит действующий эксперт-практик в сфере кросс-культурной коммуникации, специалист по российско-турецким отношениям, ведущий авторских программ "Турецкий хаб" и "Внешний контур" на радио "Вести ФМ", эксперт Института Ближнего Востока
и Российского совета по международным делам
, а также автор учебного пособия Школы экспорта РЭЦ "Турецкая Республика. Особенности ведения бизнеса" Иван Стародубцев.
Узнать больше о программе можно на сайте Школы экспорта. А зарегистрироваться на первый семинар – на сайте РЭЦ.