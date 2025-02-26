https://ria.ru/20250226/rets-2001694131.html

РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации

РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации - РИА Новости, 26.02.2025

РЭЦ запускает вебинары по кросс-культурной трансформации

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает новую программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации",... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:03:00+03:00

2025-02-26T13:03:00+03:00

2025-02-26T13:03:00+03:00

экономика

россия

турция

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750959250_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_f59916b06528a875073a15b533c4d82f.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает новую программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации", которая поможет экспортерам понять социокультурные особенности зарубежного партнера и быстро освоиться на новом страновом рынке уже на этапе переговоров, а первый семинар, посвященный работе с Турцией, состоится 14 марта, сообщает центр."Программа обучения сочетает деловые и культурные аспекты ведения бизнеса в разных странах, позволяя экспортерам посмотреть на себя глазами партнера и адаптировать свои поведенческие паттерны для успешного взаимодействия. Она подходит как для начинающих экспортеров, так и для опытных компаний, желающих выйти на новый рынок, избежав кросс-культурных сложностей", - говорится в сообщении.В рамках семинаров эксперты расскажут о влиянии факторов на мировоззрение и психологию представителей страны, стереотипах международного восприятия и причинах их становления и подходах к построению бизнес-взаимодействия.Также слушателей ждут бизнес-кейсы из опыта экспортеров и ответы на интересующие вопросы от ведущих экспертов."Нынешняя ситуация в российском экспорте открывает для бизнеса множество новых возможностей на новых рынках, однако эти рынки требуют индивидуализированного подхода в части деловой коммуникации, большей опоры на культурные аспекты. В рамках "Школы кросс-культурной трансформации" мы собрали экспертов с богатейшим опытом работы и жизни в конкретных странах, которые готовы делиться этим опытом с нашими экспортерами", - отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, ее слова приводятся в сообщении.Каждый онлайн-семинар "Школы кросс-культурной трансформации" будет посвящен отдельной стране. Продолжительность семинаров – 4 часа, с 10.00 до 14.00 мск.Участие в семинарах бесплатное. По итогам обучения участники получат уникальный именной сертификат установленного образца.Первый семинар программы, посвященный вопросам взаимодействия с Турцией, состоится уже 14 марта. Спикером выступит действующий эксперт-практик в сфере кросс-культурной коммуникации, специалист по российско-турецким отношениям, ведущий авторских программ "Турецкий хаб" и "Внешний контур" на радио "Вести ФМ", эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам, а также автор учебного пособия Школы экспорта РЭЦ "Турецкая Республика. Особенности ведения бизнеса" Иван Стародубцев.Узнать больше о программе можно на сайте Школы экспорта. А зарегистрироваться на первый семинар – на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250221/rets-2000923185.html

https://ria.ru/20250220/vebinar-2000497976.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, турция, российский экспортный центр (рэц)