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Власти США создадут реестр для нелегальных мигрантов, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2025
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03:37 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/reestr-2001615243.html
Власти США создадут реестр для нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Власти США создадут реестр для нелегальных мигрантов, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2025
Власти США создадут реестр для нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:37:00+03:00
2025-02-26T03:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект решения. "Администрация Трампа планирует создать реестр для иммигрантов, находящихся в США незаконно, для подачи личной информации о себе, в ином случае они могут получить штрафы или тюремный срок", - пишет газета. Отмечается, что от мигрантов потребуют оставить свои отпечатки пальцев и домашние адреса. Согласно проекту, наказание за невыполнение данных требований предусматривает штраф в размере до 5 тысяч долларов и до шести месяцев тюрьмы. Издание напоминает, что президент Джордж Буш-младший создавал схожий реестр после терактов 11 сентября 2001 года, после чего из страны были высланы десятки тысяч человек. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250220/nelegaly-2000669834.html
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в мире, сша, джордж буш (младший)
В мире, США, Джордж Буш (младший)
Власти США создадут реестр для нелегальных мигрантов, сообщают СМИ

WSJ: власти США создадут реестр для нелегальных мигрантов

© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов в штате Техас
Досмотр мигрантов в штате Техас - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект решения.
"Администрация Трампа планирует создать реестр для иммигрантов, находящихся в США незаконно, для подачи личной информации о себе, в ином случае они могут получить штрафы или тюремный срок", - пишет газета.
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Отмечается, что от мигрантов потребуют оставить свои отпечатки пальцев и домашние адреса. Согласно проекту, наказание за невыполнение данных требований предусматривает штраф в размере до 5 тысяч долларов и до шести месяцев тюрьмы.
Издание напоминает, что президент Джордж Буш-младший создавал схожий реестр после терактов 11 сентября 2001 года, после чего из страны были высланы десятки тысяч человек.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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