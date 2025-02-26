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В Нижегородской области при пожаре в доме погиб ребенок - РИА Новости, 26.02.2025
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21:29 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/rebenok-2001820809.html
В Нижегородской области при пожаре в доме погиб ребенок
В Нижегородской области при пожаре в доме погиб ребенок - РИА Новости, 26.02.2025
В Нижегородской области при пожаре в доме погиб ребенок
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в квартире жилого дома в Нижегородской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:29:00+03:00
2025-02-26T21:29:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в квартире жилого дома в Нижегородской области, сообщает МЧС России. Пожар произошел вечером в среду в квартире многоэтажного дома в поселке Горбатовка в Дзержинске. "С помощью специальных масок огнеборцы МЧС России вывели женщину и ребенка. Еще 13 человек эвакуировали. К сожалению, 3-летний мальчик скончался в карете скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства. Огонь потушили на 40 "квадратах" 27 специалистов и девять единиц техники МЧС России. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В настоящее время следователи СК России совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и источник возгорания. С целью установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также по уголовному делу назначена судебная экспертиза для установления причины смерти ребенка", - говорится в сообщении регионального СУСК. В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает, что взяла на контроль установление обстоятельств гибели ребенка. "Ход и результаты принятого правоохранительными органами процессуального решения контролируются прокуратурой", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001802715.html
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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар
В Нижегородской области при пожаре в доме погиб ребенок

В Нижегородской области при пожаре в жилом доме погиб трехлетний ребенок

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в квартире жилого дома в Нижегородской области, сообщает МЧС России.
Пожар произошел вечером в среду в квартире многоэтажного дома в поселке Горбатовка в Дзержинске.
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"С помощью специальных масок огнеборцы МЧС России вывели женщину и ребенка. Еще 13 человек эвакуировали. К сожалению, 3-летний мальчик скончался в карете скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Огонь потушили на 40 "квадратах" 27 специалистов и девять единиц техники МЧС России.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"В настоящее время следователи СК России совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и источник возгорания. С целью установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также по уголовному делу назначена судебная экспертиза для установления причины смерти ребенка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает, что взяла на контроль установление обстоятельств гибели ребенка.
"Ход и результаты принятого правоохранительными органами процессуального решения контролируются прокуратурой", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар
 
 
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