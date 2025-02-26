https://ria.ru/20250226/rabota-2001735513.html

Россиянам рассказали о возможном увеличении лимита сверхурочных работ

Россиянам рассказали о возможном увеличении лимита сверхурочных работ - РИА Новости, 26.02.2025

Россиянам рассказали о возможном увеличении лимита сверхурочных работ

Правительство рассмотрит вопрос об увеличении длительности допустимого сверхурочного труда, заявил президент Российского союза промышленников и предприятий... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:22:00+03:00

2025-02-26T15:22:00+03:00

2025-02-26T15:22:00+03:00

общество

россия

александр шохин

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правительство рассмотрит вопрос об увеличении длительности допустимого сверхурочного труда, заявил президент Российского союза промышленников и предприятий (РСПП) Александр Шохин на пленарной сессии форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса". Его слова приводит "Эксперт"."У Орешкина (заместитель руководителя администрации президента. — Прим. ред.) проводилось совещание по снятию этих ограничений со 120 до 240 часов", — сказал он.При этом, по словам Шохина, работодатель обязуется повысить размер заработной платы.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Государственно-правовое управление президента не поддержало подготовленный Минэкономразвития законопроект, изменяющий правила сверхурочной работы.Сейчас продолжительность сверхурочной работы ограничена 120 часами в год. Россия — единственная страна, где установлен такой лимит. В большинстве других стран ограничение составляет от 240 до 560 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном.

https://ria.ru/20250225/rabota-2001393363.html

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общество, россия, александр шохин