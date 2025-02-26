https://ria.ru/20250226/pvo-2001811875.html

Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников

Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025

Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-26T20:15:00+03:00

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2025-02-27T00:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.БПЛА, как уточнили в ведомстве, были сбиты с 19.15 до 19.50.Накануне ночью над Крымом уничтожили 30 БПЛА.

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россия

республика крым

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россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины