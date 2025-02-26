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Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 26.02.2025 (обновлено: 00:15 27.02.2025)
https://ria.ru/20250226/pvo-2001811875.html
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T20:15:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.БПЛА, как уточнили в ведомстве, были сбиты с 19.15 до 19.50.Накануне ночью над Крымом уничтожили 30 БПЛА.
https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html
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россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила над Крымом семь беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА, как уточнили в ведомстве, были сбиты с 19.15 до 19.50.
Накануне ночью над Крымом уничтожили 30 БПЛА.
Удар Искандером по позиции ВСУ южнее Сум - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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