https://ria.ru/20250226/pvo-2001811875.html
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T20:15:00+03:00
2025-02-26T20:15:00+03:00
2025-02-27T00:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.БПЛА, как уточнили в ведомстве, были сбиты с 19.15 до 19.50.Накануне ночью над Крымом уничтожили 30 БПЛА.
https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила над Крымом семь беспилотников ВСУ