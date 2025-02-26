Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау
Путин: многие компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.
Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало встретились в Кремле в среду, они проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед.
"Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - сказал президент РФ во время российско-бисайских переговоров.
Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.