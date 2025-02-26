https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html

Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау

Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025

Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау

Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:12:00+03:00

2025-02-26T16:12:00+03:00

2025-02-26T17:06:00+03:00

гвинея-бисау

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало встретились в Кремле в среду, они проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед."Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - сказал президент РФ во время российско-бисайских переговоров.Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

https://ria.ru/20250226/putin-2001753799.html

гвинея-бисау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гвинея-бисау, россия, владимир путин, экономика