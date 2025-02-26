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Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
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16:12 26.02.2025 (обновлено: 17:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html
Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау
Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау
Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:12:00+03:00
2025-02-26T17:06:00+03:00
гвинея-бисау
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало встретились в Кремле в среду, они проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед."Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - сказал президент РФ во время российско-бисайских переговоров.Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
https://ria.ru/20250226/putin-2001753799.html
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гвинея-бисау, россия, владимир путин, экономика
Гвинея-Бисау, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал об интересе компаний к работе в Гвинее-Бисау

Путин: многие компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.
Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало встретились в Кремле в среду, они проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед.
"Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - сказал президент РФ во время российско-бисайских переговоров.
Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Гвинея-БисауРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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