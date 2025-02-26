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Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
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16:09 26.02.2025 (обновлено: 16:55 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/putin-2001750714.html
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:09:00+03:00
2025-02-26T16:55:00+03:00
гвинея-бисау
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. Запланирована беседа в узком составе, также состоятся российско-бисайские переговоры в расширенном составе, отдельно два президента проведут рабочий обед.Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.Утром в среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.Международные консультации начались с беседы лидеров в узком составе. С российской стороны во встрече принимают участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.Кроме этого, в составе российской делегации, которая присоединится к переговорам в широком составе - министр экономического развития России Максим Решетников, глава Минприроды Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска.
https://ria.ru/20250226/gvineya-bisau-2001756426.html
https://ria.ru/20250226/diplomatiya-2001552745.html
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гвинея-бисау, владимир путин, в мире
Гвинея-Бисау, Владимир Путин, В мире
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. Запланирована беседа в узком составе, также состоятся российско-бисайские переговоры в расширенном составе, отдельно два президента проведут рабочий обед.
Переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Утром в среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Международные консультации начались с беседы лидеров в узком составе. С российской стороны во встрече принимают участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.
Кроме этого, в составе российской делегации, которая присоединится к переговорам в широком составе - министр экономического развития России Максим Решетников, глава Минприроды Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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