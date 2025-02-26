https://ria.ru/20250226/putin-2001750714.html
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:09:00+03:00
2025-02-26T16:09:00+03:00
2025-02-26T16:55:00+03:00
гвинея-бисау
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001761438_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8dfe54537061a5b9d564a30615ac69a9.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. Запланирована беседа в узком составе, также состоятся российско-бисайские переговоры в расширенном составе, отдельно два президента проведут рабочий обед.Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.Утром в среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.Международные консультации начались с беседы лидеров в узком составе. С российской стороны во встрече принимают участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.Кроме этого, в составе российской делегации, которая присоединится к переговорам в широком составе - министр экономического развития России Максим Решетников, глава Минприроды Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска.
https://ria.ru/20250226/gvineya-bisau-2001756426.html
https://ria.ru/20250226/diplomatiya-2001552745.html
гвинея-бисау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001761438_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_3476496d7f3d28da636233020c490deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея-бисау, владимир путин, в мире
Гвинея-Бисау, Владимир Путин, В мире
Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. Запланирована беседа в узком составе, также состоятся российско-бисайские переговоры в расширенном составе, отдельно два президента проведут рабочий обед.
Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Утром в среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало
возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Международные консультации начались с беседы лидеров в узком составе. С российской стороны во встрече принимают участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.
Кроме этого, в составе российской делегации, которая присоединится к переговорам в широком составе - министр экономического развития России Максим Решетников, глава Минприроды Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска.