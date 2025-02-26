https://ria.ru/20250226/putin-2001750714.html

Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025

Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:09:00+03:00

2025-02-26T16:09:00+03:00

2025-02-26T16:55:00+03:00

гвинея-бисау

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. Запланирована беседа в узком составе, также состоятся российско-бисайские переговоры в расширенном составе, отдельно два президента проведут рабочий обед.Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.Утром в среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.Международные консультации начались с беседы лидеров в узком составе. С российской стороны во встрече принимают участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.Кроме этого, в составе российской делегации, которая присоединится к переговорам в широком составе - министр экономического развития России Максим Решетников, глава Минприроды Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска.

https://ria.ru/20250226/gvineya-bisau-2001756426.html

https://ria.ru/20250226/diplomatiya-2001552745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гвинея-бисау, владимир путин, в мире