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В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, сообщил орнитолог - РИА Новости, 26.02.2025
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07:47 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ptitsy-2001630619.html
В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, сообщил орнитолог
В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, сообщил орнитолог - РИА Новости, 26.02.2025
В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, сообщил орнитолог
В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, потому что жители города стали регулярно кормить птиц, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:47:00+03:00
2025-02-26T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, потому что жители города стали регулярно кормить птиц, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин. "Люди стали больше кормить, самое главное - кормить стали регулярно, то есть образовываются такие стихийные кормовые зоны. Это очень важно. И также очень радостно, что у нас стало больше дятлов - пестрые дятлы, желна", - рассказал Мишин. По словам орнитолога, все больше птиц в московском регионе пользуются подкормкой, которую приносит человек. "Это из водоплавающих, прежде всего, кряквы, серые утки, огари. Стали появляться экзотические утки, такие как мандаринки. Чомги - здесь и видовое разнообразие, и количественное увеличение имеется. Также певчие птицы, в основном, конечно, это синицы - большая синица, лазоревка, московка, пухляк, гаичка", - добавил эксперт. Он также отметил, что тем видам птиц, которые зимуют в Москве, в этом году намного проще и легче ее пережить из-за аномального тепла, благодаря чему пернатым надо меньше энергии тратить на обогрев самого себя и потреблять меньше корма.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, сообщил орнитолог

Орнитолог Мишин: в Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДятел
Дятел - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Москве стало больше дятлов, синиц и экзотических уток, потому что жители города стали регулярно кормить птиц, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин.
"Люди стали больше кормить, самое главное - кормить стали регулярно, то есть образовываются такие стихийные кормовые зоны. Это очень важно. И также очень радостно, что у нас стало больше дятлов - пестрые дятлы, желна", - рассказал Мишин.
По словам орнитолога, все больше птиц в московском регионе пользуются подкормкой, которую приносит человек.
"Это из водоплавающих, прежде всего, кряквы, серые утки, огари. Стали появляться экзотические утки, такие как мандаринки. Чомги - здесь и видовое разнообразие, и количественное увеличение имеется. Также певчие птицы, в основном, конечно, это синицы - большая синица, лазоревка, московка, пухляк, гаичка", - добавил эксперт.
Он также отметил, что тем видам птиц, которые зимуют в Москве, в этом году намного проще и легче ее пережить из-за аномального тепла, благодаря чему пернатым надо меньше энергии тратить на обогрев самого себя и потреблять меньше корма.
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