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Забатурин: молодые управленцы должны уметь осмыслять глобальные события - РИА Новости, 27.02.2025
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Новости Подмосковья
 
12:00 26.02.2025 (обновлено: 12:50 27.02.2025)
https://ria.ru/20250226/prokurorzabaturin-2001921340.html
Забатурин: молодые управленцы должны уметь осмыслять глобальные события
Забатурин: молодые управленцы должны уметь осмыслять глобальные события - РИА Новости, 27.02.2025
Забатурин: молодые управленцы должны уметь осмыслять глобальные события
Молодые чиновники, правоохранители должны быть не только профессиональными, эффективными управленцами, но и уметь осмыслять глобальные события, чтобы быть... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T12:00:00+03:00
2025-02-27T12:50:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Молодые чиновники, правоохранители должны быть не только профессиональными, эффективными управленцами, но и уметь осмыслять глобальные события, чтобы быть способным к принятию правильных решений, заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин в ходе первого специального молодежного форума "На государственной службе" в Подмосковье.Организаторами форума выступили министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с прокуратурой региона. Участие в нем принимают около тысячи молодых специалистов из Подмосковья - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих."Общаясь с вами, молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений. Крайне важно быть способным отличить добро от зла, истину от лжи, особенно в нынешнее очень динамично развивающееся время", - привели в пресс-службе облправительства слова Забатурина.Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья "Мы - Россия", нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Забатурин: молодые управленцы должны уметь осмыслять глобальные события

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиПрокурор Московской области Сергей Забатурин на первом специальном молодежном форуме "На государственной службе" в Подмосковье
Прокурор Московской области Сергей Забатурин на первом специальном молодежном форуме На государственной службе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Молодые чиновники, правоохранители должны быть не только профессиональными, эффективными управленцами, но и уметь осмыслять глобальные события, чтобы быть способным к принятию правильных решений, заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин в ходе первого специального молодежного форума "На государственной службе" в Подмосковье.
Организаторами форума выступили министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с прокуратурой региона. Участие в нем принимают около тысячи молодых специалистов из Подмосковья - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"
Вчера, 11:53
"Общаясь с вами, молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений. Крайне важно быть способным отличить добро от зла, истину от лжи, особенно в нынешнее очень динамично развивающееся время", - привели в пресс-службе облправительства слова Забатурина.
Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья "Мы - Россия", нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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