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Проханов сравнил СВО по значимости с Куликовской битвой - РИА Новости, 26.02.2025
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06:56 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/prokhanov-2001626316.html
Проханов сравнил СВО по значимости с Куликовской битвой
Проханов сравнил СВО по значимости с Куликовской битвой - РИА Новости, 26.02.2025
Проханов сравнил СВО по значимости с Куликовской битвой
Писатель Александр Проханов заявил в интервью сайту "АиФ", что специальная военная операция по значимости может сравниться с Куликовской битвой (1380), а Россия РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:56:00+03:00
2025-02-26T06:56:00+03:00
россия
украина
донбасс
владимир путин
александр проханов
михаил горбачев
снг
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Писатель Александр Проханов заявил в интервью сайту "АиФ", что специальная военная операция по значимости может сравниться с Куликовской битвой (1380), а Россия сейчас обретает былое величие. "И сейчас мы находимся на восходящем витке нашей истории, проходим этапы обретения былой целостности и былого величия. Присоединение Крыма, восстание в Донбассе, нынешняя военная операция, которая по своей значимости может сравниться с Куликовской битвой, - конечно, в этих переменах я вижу огромный светозарный плюс", - отметил писатель. Проханов подчеркнул, что российская история движется "по таинственной синусоиде" - от великих потрясений к великим взлетам и наоборот. Так, сейчас Россия возвращается к жизни после "чудовищной катастрофы" 1991 года, когда от страны "отрубили огромные пространства, рассекли русский народ, уничтожили его духовные ценности, экономику, оборону". Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч. В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250217/dugin-1999830293.html
https://ria.ru/20250226/yakovenko-2001626124.html
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россия, украина, донбасс, владимир путин, александр проханов, михаил горбачев, снг, оон, нато
Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Александр Проханов, Михаил Горбачев, СНГ, ООН, НАТО
Проханов сравнил СВО по значимости с Куликовской битвой

Писатель Проханов сравнил СВО по значимости с Куликовской битвой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Проханов
Александр Проханов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Проханов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Писатель Александр Проханов заявил в интервью сайту "АиФ", что специальная военная операция по значимости может сравниться с Куликовской битвой (1380), а Россия сейчас обретает былое величие.
"И сейчас мы находимся на восходящем витке нашей истории, проходим этапы обретения былой целостности и былого величия. Присоединение Крыма, восстание в Донбассе, нынешняя военная операция, которая по своей значимости может сравниться с Куликовской битвой, - конечно, в этих переменах я вижу огромный светозарный плюс", - отметил писатель.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа
17 февраля, 14:16
Проханов подчеркнул, что российская история движется "по таинственной синусоиде" - от великих потрясений к великим взлетам и наоборот. Так, сейчас Россия возвращается к жизни после "чудовищной катастрофы" 1991 года, когда от страны "отрубили огромные пространства, рассекли русский народ, уничтожили его духовные ценности, экономику, оборону".
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Запад переболел либеральной идеологией, считает Яковенко
06:52
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.
В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Дугин предрек Европе консервативную революцию
10 февраля, 14:50
Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.
Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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03:16
 
РоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинАлександр ПрохановМихаил ГорбачевСНГООННАТО
 
 
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