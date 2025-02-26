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Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород - РИА Новости, 26.02.2025
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород
Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:12:00+03:00
2025-02-26T13:12:00+03:00
2025-02-26T15:09:00+03:00
экономика
нижний новгород
россия
игорь шувалов
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Нижний Новгород, сообщает центр.Глава РЭЦ рассказала о востребованности мер поддержки со стороны нижегородских предприятий. "Нижний Новгород обладает высоким экспортным потенциалом, а Российский экспортный центр – уникальным опытом, компетенциями и эффективными инструментами поддержки экспорта. За последние пять лет мы уже поддержали внешнеторговые операции предприятий региона на сумму около 370 миллиардов рублей и готовы наращивать совместные усилия по увеличению этих показателей", – рассказала Вероника Никишина. "Мы должны активно поддерживать экспортные инициативы высокотехнологичных компаний Нижнего Новгорода и расширять географию поставок, чтобы укрепить позиции российских производителей на международной арене и обеспечить устойчивый рост экономики", – подчеркнул Игорь Шувалов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижний новгород, россия, игорь шувалов, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Нижний Новгород, Россия, Игорь Шувалов, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород
Гендиректор РЭЦ Никишина и председатель ВЭБ Шувалов посетили Нижний Новгород
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Нижний Новгород, сообщает центр.
Глава РЭЦ рассказала о востребованности мер поддержки со стороны нижегородских предприятий.
"Нижний Новгород обладает высоким экспортным потенциалом, а Российский экспортный центр – уникальным опытом, компетенциями и эффективными инструментами поддержки экспорта. За последние пять лет мы уже поддержали внешнеторговые операции предприятий региона на сумму около 370 миллиардов рублей и готовы наращивать совместные усилия по увеличению этих показателей", – рассказала Вероника Никишина.
"Мы должны активно поддерживать экспортные инициативы высокотехнологичных компаний Нижнего Новгорода и расширять географию поставок, чтобы укрепить позиции российских производителей на международной арене и обеспечить устойчивый рост экономики", – подчеркнул Игорь Шувалов.