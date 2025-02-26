https://ria.ru/20250226/proizvodstvo-2001701245.html

Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород

Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород - РИА Новости, 26.02.2025

Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:12:00+03:00

2025-02-26T13:12:00+03:00

2025-02-26T15:09:00+03:00

экономика

нижний новгород

россия

игорь шувалов

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Нижний Новгород, сообщает центр.Глава РЭЦ рассказала о востребованности мер поддержки со стороны нижегородских предприятий. "Нижний Новгород обладает высоким экспортным потенциалом, а Российский экспортный центр – уникальным опытом, компетенциями и эффективными инструментами поддержки экспорта. За последние пять лет мы уже поддержали внешнеторговые операции предприятий региона на сумму около 370 миллиардов рублей и готовы наращивать совместные усилия по увеличению этих показателей", – рассказала Вероника Никишина. "Мы должны активно поддерживать экспортные инициативы высокотехнологичных компаний Нижнего Новгорода и расширять географию поставок, чтобы укрепить позиции российских производителей на международной арене и обеспечить устойчивый рост экономики", – подчеркнул Игорь Шувалов.

https://ria.ru/20250221/festival-yarmarka-2000848610.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, нижний новгород, россия, игорь шувалов, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)