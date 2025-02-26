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Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород - РИА Новости, 26.02.2025
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13:12 26.02.2025 (обновлено: 15:09 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/proizvodstvo-2001701245.html
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород - РИА Новости, 26.02.2025
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород
Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:12:00+03:00
2025-02-26T15:09:00+03:00
экономика
нижний новгород
россия
игорь шувалов
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Нижний Новгород, сообщает центр.Глава РЭЦ рассказала о востребованности мер поддержки со стороны нижегородских предприятий. "Нижний Новгород обладает высоким экспортным потенциалом, а Российский экспортный центр – уникальным опытом, компетенциями и эффективными инструментами поддержки экспорта. За последние пять лет мы уже поддержали внешнеторговые операции предприятий региона на сумму около 370 миллиардов рублей и готовы наращивать совместные усилия по увеличению этих показателей", – рассказала Вероника Никишина. "Мы должны активно поддерживать экспортные инициативы высокотехнологичных компаний Нижнего Новгорода и расширять географию поставок, чтобы укрепить позиции российских производителей на международной арене и обеспечить устойчивый рост экономики", – подчеркнул Игорь Шувалов.
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экономика, нижний новгород, россия, игорь шувалов, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Нижний Новгород, Россия, Игорь Шувалов, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Гендиректор РЭЦ и председатель ВЭБ посетили Нижний Новгород

Гендиректор РЭЦ Никишина и председатель ВЭБ Шувалов посетили Нижний Новгород

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в рабочем визите председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Нижний Новгород, сообщает центр.
Глава РЭЦ рассказала о востребованности мер поддержки со стороны нижегородских предприятий.
"Нижний Новгород обладает высоким экспортным потенциалом, а Российский экспортный центр – уникальным опытом, компетенциями и эффективными инструментами поддержки экспорта. За последние пять лет мы уже поддержали внешнеторговые операции предприятий региона на сумму около 370 миллиардов рублей и готовы наращивать совместные усилия по увеличению этих показателей", – рассказала Вероника Никишина.
"Мы должны активно поддерживать экспортные инициативы высокотехнологичных компаний Нижнего Новгорода и расширять географию поставок, чтобы укрепить позиции российских производителей на международной арене и обеспечить устойчивый рост экономики", – подчеркнул Игорь Шувалов.
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