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Слишком много нестыковок. Загадочные "самоубийства" десятков членов КПСС - РИА Новости, 26.02.2025
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18:32 26.02.2025
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Слишком много нестыковок. Загадочные "самоубийства" десятков членов КПСС
Слишком много нестыковок. Загадочные "самоубийства" десятков членов КПСС - РИА Новости, 26.02.2025
Слишком много нестыковок. Загадочные "самоубийства" десятков членов КПСС
1991 год стал рекордным по количеству самоубийств высокопоставленных чиновников СССР. Десятки партийных функционеров свели счеты с жизнью при весьма странных... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:32:00+03:00
2025-02-26T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. 1991 год стал рекордным по количеству самоубийств высокопоставленных чиновников СССР. Десятки партийных функционеров свели счеты с жизнью при весьма странных обстоятельствах. Остановимся на нескольких наиболее резонансных случаях.Выстрелы в квартире22 августа 1991 года в своей квартире в Москве застрелились глава МВД СССР Борис Пуго и его жена. Причиной самоубийства официально считается провал попытки путча ГКЧП при непосредственном участии Бориса Пуго. "Я излишне доверился людям, — написал он в предсмертной записке.— Я честно прожил всю жизнь".Первыми обнаружила бывшего главу МВД и его жену группа оперативников, выехавшая на задержание министра после провала "мятежа", в составе которой были Виктор Иваненко, Евгений Лисов, первый замминистра внутренних дел РСФСР Виктор Ерин и Григорий Явлинский в качестве понятого.Перед ними предстала страшная картина. В спальне на одной из кроватей навзничь лежал Пуго. Возле другой кровати на полу сидела жена Пуго, Валентина Ивановна, она была вся в крови, но еще жива и в сознании. Отвечать на вопросы она уже не могла и умерла через сутки в больнице.Самая странная деталь: на прикроватную тумбочку был аккуратно положен "Вальтер". Эту странность подчеркивал даже Явлинский: "Тумбочка стояла за головой, и для того, чтобы туда положить пистолет, надо было делать это либо через плечо, либо развернуться".Тем не менее, официальная версия - самоубийство.Борьба до концаДвадцать четвертого августа 1991 года в своем кабинете в Кремле свел счеты с жизнью еще один член ГКЧП, маршал СССР Сергей Ахромеев. Боевого офицера обнаружили повешенным.Вот что написал маршал в прощальной записке: "Не могу жить, когда гибнет мое Отечество и уничтожается все, что я всегда считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца".Пресса тогда указывала на странный мотив офицера свести счеты с жизнью. Вызывал вопрос и ключ в дверном замке в кабинете у маршала.Советник президента СССР по международным делам Вадим Загладин, занимавший соседний кабинет, рассказал, что слышал, как дверь Ахромеева открывалась и закрывалась, но поскольку была суббота, а секретари в этот день обычно не работали, то считал, что это ходит сам маршал.Загладин покинул Кремль в три часа дня. Уходя, он обратил внимание, что ключа в двери кабинета Ахромеева не было. Ко времени, когда Загладин уезжал, Сергей Федорович был уже мертв.Между тем прибывшие следователи обнаружили ключ в дверном замке его кабинета. Кто же его вставил?Признание для народаДвадцать шестого августа под окнами собственной квартиры нашли труп управляющего делами ЦК КПСС Николай Кручина. После себя он оставил предсмертную записку: "Я не заговорщик, но я трус. Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу".На кресле у рабочего стола управделами нашли толстую папку с документами, содержащими подробную информацию о нелегальной коммерческой деятельности КПСС за последние годы.По единодушному свидетельству близких и охраны, в последние часы жизни Николай Ефимович никуда из дома не отлучался, никто из посторонних его тоже никто не посещал.Казалось бы, тут всё ясно, но многие связывали уход из жизни Николая Кручины с делом о деньгах партии или "золотом партии", которое так и не привело ни к никаким результатам, тем более с этими эпизодами связывают еще две смерти, произошедшие в том же году.Смерть предшественникаШестого октября при похожих обстоятельствах погибает предшественник Кручины на посту управделами ЦК — 80-летний Георгий Павлов: тело также находят под балконом его квартиры.Про таких говорят: он "слишком много знал". В должности управляющего делами ЦК КПСС Павлов проработал 18 лет.У Павлова могла остаться информация, какими суммами исчислялись партийные деньги, на каких счетах они лежали, в какие предприятия в России и за рубежом были вложены.Смерть прошла практически незаметно для СМИ. В тот же день, 6 октября, был убит певец Игорь Тальков, и все газеты писали о певце.На глазах у родныхВесьма странным выглядит и смерть заведующего сектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрия Лисоволика.В этот день Лисоволики принимали гостей. Был включен телевизор, звучали какие-то шутки, музыка. Глава семейства вышел на балкон. Минуту спустя его тело уже лежало внизу на асфальте. На этот раз не было оставлено никакой записки, хотя милиция перевернула весь дом.Непонятно, если человек решил покончить с собой, зачем это делать на глазах у своей семьи.Чем же была вызвана загадочная череда самоубийств в 1991 году, до сих пор непонятно. И, наверное, ясности не прибавится - все дела официально закрыты.
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ссср, москва, рсфср, кпсс, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
СССР, Москва, РСФСР, КПСС, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР

Слишком много нестыковок. Загадочные "самоубийства" десятков членов КПСС

© РИА Новости / В.Додонов | Перейти в медиабанкОхрана общественного порядка сотрудниками милиции
Охрана общественного порядка сотрудниками милиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / В.Додонов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. 1991 год стал рекордным по количеству самоубийств высокопоставленных чиновников СССР. Десятки партийных функционеров свели счеты с жизнью при весьма странных обстоятельствах. Остановимся на нескольких наиболее резонансных случаях.

Выстрелы в квартире

22 августа 1991 года в своей квартире в Москве застрелились глава МВД СССР Борис Пуго и его жена. Причиной самоубийства официально считается провал попытки путча ГКЧП при непосредственном участии Бориса Пуго. "Я излишне доверился людям, — написал он в предсмертной записке.— Я честно прожил всю жизнь".
© РИА Новости / Алексей Бойцов | Перейти в медиабанкБорис Пуго
Борис Пуго - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Борис Пуго
Первыми обнаружила бывшего главу МВД и его жену группа оперативников, выехавшая на задержание министра после провала "мятежа", в составе которой были Виктор Иваненко, Евгений Лисов, первый замминистра внутренних дел РСФСР Виктор Ерин и Григорий Явлинский в качестве понятого.
Перед ними предстала страшная картина. В спальне на одной из кроватей навзничь лежал Пуго. Возле другой кровати на полу сидела жена Пуго, Валентина Ивановна, она была вся в крови, но еще жива и в сознании. Отвечать на вопросы она уже не могла и умерла через сутки в больнице.
Самая странная деталь: на прикроватную тумбочку был аккуратно положен "Вальтер". Эту странность подчеркивал даже Явлинский: "Тумбочка стояла за головой, и для того, чтобы туда положить пистолет, надо было делать это либо через плечо, либо развернуться".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГригорий Явлинский в 1991 году
Григорий Явлинский в 1991 году - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Григорий Явлинский в 1991 году
Тем не менее, официальная версия - самоубийство.

Борьба до конца

Двадцать четвертого августа 1991 года в своем кабинете в Кремле свел счеты с жизнью еще один член ГКЧП, маршал СССР Сергей Ахромеев. Боевого офицера обнаружили повешенным.
Вот что написал маршал в прощальной записке: "Не могу жить, когда гибнет мое Отечество и уничтожается все, что я всегда считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца".
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкСергей Ахромеев
Сергей Ахромеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
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Сергей Ахромеев
Пресса тогда указывала на странный мотив офицера свести счеты с жизнью. Вызывал вопрос и ключ в дверном замке в кабинете у маршала.
Советник президента СССР по международным делам Вадим Загладин, занимавший соседний кабинет, рассказал, что слышал, как дверь Ахромеева открывалась и закрывалась, но поскольку была суббота, а секретари в этот день обычно не работали, то считал, что это ходит сам маршал.
Загладин покинул Кремль в три часа дня. Уходя, он обратил внимание, что ключа в двери кабинета Ахромеева не было. Ко времени, когда Загладин уезжал, Сергей Федорович был уже мертв.
© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанкВадим Загладин
Вадим Загладин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Виталий Савельев
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Вадим Загладин
Между тем прибывшие следователи обнаружили ключ в дверном замке его кабинета. Кто же его вставил?

Признание для народа

Двадцать шестого августа под окнами собственной квартиры нашли труп управляющего делами ЦК КПСС Николай Кручина. После себя он оставил предсмертную записку: "Я не заговорщик, но я трус. Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу".
На кресле у рабочего стола управделами нашли толстую папку с документами, содержащими подробную информацию о нелегальной коммерческой деятельности КПСС за последние годы.
CC BY 3.0 / Сергей Семёнов / Могила Кручины на Троекуровском кладбище МосквыМогила Николая Кручины на Троекуровском кладбище Москвы
Могила Николая Кручины на Троекуровском кладбище Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
CC BY 3.0 / Сергей Семёнов / Могила Кручины на Троекуровском кладбище Москвы
Могила Николая Кручины на Троекуровском кладбище Москвы
По единодушному свидетельству близких и охраны, в последние часы жизни Николай Ефимович никуда из дома не отлучался, никто из посторонних его тоже никто не посещал.
Казалось бы, тут всё ясно, но многие связывали уход из жизни Николая Кручины с делом о деньгах партии или "золотом партии", которое так и не привело ни к никаким результатам, тем более с этими эпизодами связывают еще две смерти, произошедшие в том же году.

Смерть предшественника

Шестого октября при похожих обстоятельствах погибает предшественник Кручины на посту управделами ЦК — 80-летний Георгий Павлов: тело также находят под балконом его квартиры.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкАвгустовский путч 1991 года
Августовский путч 1991 года - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
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Августовский путч 1991 года
Про таких говорят: он "слишком много знал". В должности управляющего делами ЦК КПСС Павлов проработал 18 лет.
У Павлова могла остаться информация, какими суммами исчислялись партийные деньги, на каких счетах они лежали, в какие предприятия в России и за рубежом были вложены.
Смерть прошла практически незаметно для СМИ. В тот же день, 6 октября, был убит певец Игорь Тальков, и все газеты писали о певце.
© РИА Новости / Н. Синицына | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Н. Синицына
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Игорь Тальков

На глазах у родных

Весьма странным выглядит и смерть заведующего сектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрия Лисоволика.
В этот день Лисоволики принимали гостей. Был включен телевизор, звучали какие-то шутки, музыка. Глава семейства вышел на балкон. Минуту спустя его тело уже лежало внизу на асфальте. На этот раз не было оставлено никакой записки, хотя милиция перевернула весь дом.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкВнеочередной V съезд народных депутатов СССР
Внеочередной V съезд народных депутатов СССР - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Внеочередной V съезд народных депутатов СССР
Непонятно, если человек решил покончить с собой, зачем это делать на глазах у своей семьи.
Чем же была вызвана загадочная череда самоубийств в 1991 году, до сих пор непонятно. И, наверное, ясности не прибавится - все дела официально закрыты.
 
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