https://ria.ru/20250226/posolstvo-2001764885.html

В посольстве России прокомментировали увеличение военных расходов Британии

В посольстве России прокомментировали увеличение военных расходов Британии - РИА Новости, 26.02.2025

В посольстве России прокомментировали увеличение военных расходов Британии

Власти Великобритании пытаются оправдать болезненное для жителей страны повышение оборонных расходов ложным антироссийским контекстом, заявило посольство России РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:55:00+03:00

2025-02-26T16:55:00+03:00

2025-02-26T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются оправдать болезненное для жителей страны повышение оборонных расходов ложным антироссийским контекстом, заявило посольство России в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник объявил, что страна увеличит оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году. "Объявленное премьер-министром К. Стармером решение об увеличении военных расходов относится к внутренним делам Соединенного Королевства и, безусловно, не нуждалось бы в наших комментариях, если бы не ложный и провокационный антироссийский контекст, которым пытаются оправдать этот болезненный для британцев шаг", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости. Посольство отметило, что у России куда больше оснований объявить Британию "угрозой на море, в воздушном пространстве и на улицах", а также и источником нападений в киберсреде. "Ведь именно британское руководство еще задолго до начала СВО предприняло титанические усилия, чтобы восстановить разделительные линии на европейском континенте, посеять недоверие и рознь в отношениях с нашей страной, а затем и создать по периметру российских границ вереницу очагов асимметричного противостояния, из которых наиболее деструктивным для мира и стабильности в Европе стал пестуемый Лондоном "украинский проект", - добавили дипломаты. В посольстве подчеркнули, что российское руководство никогда не шло по пути тиражирования примитивных пропагандистских штампов. "Тем более странно слышать нечто подобное от премьера страны, подарившей миру гротескную историю противостояния "Океании" и "Евразии" в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". А ведь книга задумывалась автором именно как предостережение от оболванивания населения военной пропагандой", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20241125/mid-1985674825.html

https://ria.ru/20250218/britaniya-2000127896.html

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в мире, россия, европа, лондон, кир стармер, джордж оруэлл (эрик артур блэр)