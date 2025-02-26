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Россия добьется мира на Украине, заявил посол Барбин - РИА Новости, 26.02.2025
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15:04 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/posol-2001729079.html
Россия добьется мира на Украине, заявил посол Барбин
Россия добьется мира на Украине, заявил посол Барбин - РИА Новости, 26.02.2025
Россия добьется мира на Украине, заявил посол Барбин
Россия добьется мира на Украине вопреки позиции Запада, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:04:00+03:00
2025-02-26T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия добьется мира на Украине вопреки позиции Запада, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. "Вопреки позиции Запада Россия добьется мира на Украине. России нужен прочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта. Это станет возможным только после устранения первопричин конфликта и признания новых реалий, которые должны быть оформлены в юридически обязывающие договоренности", - написал Барбин в статье для датского интернет-издании Altinget. Полный текст статьи размещен на сайте посольства. По словам посла, датские политики пытаются представить Россию как экзистенциальную угрозу и тем самым ставят под сомнение саму возможность политики мирного сосуществования и обрекают мир на дальнейшую неконтролируемую эскалацию напряженности. "Западная общественная, политическая и экспертная мысль работает сегодня исключительно на подготовку к войне. Такая логика конфронтационного мышления ведет мир к неизбежному и всеобщему краху", - добавил дипломат. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250226/posol-2001721532.html
https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, дания, владимир барбин, владимир путин
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Дания, Владимир Барбин, Владимир Путин
Россия добьется мира на Украине, заявил посол Барбин

Посол в Дании Барбин: вопреки позиции Запада Россия добьется мира на Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПосол России в Дании Владимир Барбин
Посол России в Дании Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол России в Дании Владимир Барбин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия добьется мира на Украине вопреки позиции Запада, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
«
"Вопреки позиции Запада Россия добьется мира на Украине. России нужен прочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта. Это станет возможным только после устранения первопричин конфликта и признания новых реалий, которые должны быть оформлены в юридически обязывающие договоренности", - написал Барбин в статье для датского интернет-издании Altinget. Полный текст статьи размещен на сайте посольства.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Посол Барбин заявил об антироссийской истерии в Дании
Вчера, 14:29
По словам посла, датские политики пытаются представить Россию как экзистенциальную угрозу и тем самым ставят под сомнение саму возможность политики мирного сосуществования и обрекают мир на дальнейшую неконтролируемую эскалацию напряженности.
«
"Западная общественная, политическая и экспертная мысль работает сегодня исключительно на подготовку к войне. Такая логика конфронтационного мышления ведет мир к неизбежному и всеобщему краху", - добавил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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