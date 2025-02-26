https://ria.ru/20250226/posol-2001721532.html

Посол Барбин заявил об антироссийской истерии в Дании

Посол Барбин заявил об антироссийской истерии в Дании - РИА Новости, 26.02.2025

Посол Барбин заявил об антироссийской истерии в Дании

Градус антироссийской истерии в Дании зашкаливает, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:29:00+03:00

2025-02-26T14:29:00+03:00

2025-02-26T14:29:00+03:00

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дания

украина

владимир барбин

сергей лавров

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Градус антироссийской истерии в Дании зашкаливает, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Градус антироссийской истерии в Дании зашкаливает. Датские политики и СМИ, как мантру, повторяют без приведения доказательств о возможной угрозе нападения России на Европу через 3-5 лет. Однако правда в другом. Не Россия угрожает Дании, а Дания вместе с другими странами Запада призывает к нанесению России военного и стратегического поражения и отмене "красных линий" для применения западного оружия", - написал Барбин в статье для датского интернет-издании Altinget. Полный текст статьи размещен на сайте посольства. Посол добавил, что ради продолжения Украиной войны против России Дания щедро спонсирует поставки и производство вооружений, из которого убивают россиян, в том числе гражданское население. "Как и в годы Второй мировой войны, Копенгаген дает сегодня зеленый свет для участия датских наемников в боевых действиях против России", - добавил глава дипмиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250225/norvegija-2001593445.html

https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html

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дания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дания, украина, владимир барбин, сергей лавров, нато