https://ria.ru/20250226/porsche-2001787113.html

Полиция не получала жалобы на якобы выброшенный Porsche Macan в Мытищах

Полиция не получала жалобы на якобы выброшенный Porsche Macan в Мытищах - РИА Новости, 26.02.2025

Полиция не получала жалобы на якобы выброшенный Porsche Macan в Мытищах

Правоохранителям не поступали жалобы на якобы выброшенный Porsche Macan на помойку в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:02:00+03:00

2025-02-26T18:02:00+03:00

2025-02-26T18:06:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правоохранителям не поступали жалобы на якобы выброшенный Porsche Macan на помойку в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-каналах появились фотографии слегка побитого Porsche Macan, с красным бантом на лобовом стекле прямо на мусорном контейнере. Причиной этому якобы могла быть семейная ссора, по одной из версий автомобиль должен был быть подарком жене на 14 февраля, но в некоторых каналах утверждается, что подобный перформанс - это фейк, организованный блогерами для съёмок. По данному факту никаких заявлений не поступало, сообщили в правоохранительных органах. "К нам не поступало такой информации, но тот, кто так оставил машину, может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) или даже по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - сказал он. Согласно законодательству, по статье 8.2 КоАП РФ нарушителю грозит штраф до трёх тысяч рублей.

https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html

https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html

россия

мытищи

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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье)