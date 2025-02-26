https://ria.ru/20250226/pontifik-2001815276.html

Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика

Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика - РИА Новости, 26.02.2025

Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика

Состояние госпитализированного папы Римского Франциска показывает небольшое улучшение, почечной недостаточности у него больше нет, сообщила Служба печати... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:42:00+03:00

2025-02-26T20:42:00+03:00

2025-02-26T20:55:00+03:00

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римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 26 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска показывает небольшое улучшение, почечной недостаточности у него больше нет, сообщила Служба печати Святого престола."За последние 24 часа клиническое состояние Папы показало дальнейшее небольшое улучшение. Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, больше не наблюдается. КТ грудной клетки, проведенная вчера вечером, показала нормальное развитие воспалительного процесса пневмонии. Сегодняшние анализы крови и гематологические исследования подтвердили вчерашнее улучшение", - говорится в сообщении.Папа, заявила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через трубки и также продолжает "респираторную физиотерапию". Астматических приступов, которые наблюдались у понтифика в субботу, сегодня не происходили."Несмотря на небольшое улучшение, прогноз остается осторожным", - говорится в сообщении.Во второй половине дня среды Папа занялся работой.Во вторник Ватикан сообщил, что состояние Франциска остается критическим, но стабильным.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html

https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html

ватикан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ватикан, папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)