Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика
Ватикан заявил, что состояние папы римского продолжает незначительно улучшаться
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 26 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска показывает небольшое улучшение, почечной недостаточности у него больше нет, сообщила Служба печати Святого престола.
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"За последние 24 часа клиническое состояние Папы показало дальнейшее небольшое улучшение. Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, больше не наблюдается. КТ грудной клетки, проведенная вчера вечером, показала нормальное развитие воспалительного процесса пневмонии. Сегодняшние анализы крови и гематологические исследования подтвердили вчерашнее улучшение", - говорится в сообщении.
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Папа, заявила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через трубки и также продолжает "респираторную физиотерапию". Астматических приступов, которые наблюдались у понтифика в субботу, сегодня не происходили.
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"Несмотря на небольшое улучшение, прогноз остается осторожным", - говорится в сообщении.
Во второй половине дня среды Папа занялся работой.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
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