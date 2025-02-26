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Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика - РИА Новости, 26.02.2025
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Религия
 
20:42 26.02.2025 (обновлено: 20:55 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/pontifik-2001815276.html
Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика
Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика - РИА Новости, 26.02.2025
Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика
Состояние госпитализированного папы Римского Франциска показывает небольшое улучшение, почечной недостаточности у него больше нет, сообщила Служба печати... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:42:00+03:00
2025-02-26T20:55:00+03:00
религия
в мире
ватикан
папа римский
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 26 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска показывает небольшое улучшение, почечной недостаточности у него больше нет, сообщила Служба печати Святого престола."За последние 24 часа клиническое состояние Папы показало дальнейшее небольшое улучшение. Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, больше не наблюдается. КТ грудной клетки, проведенная вчера вечером, показала нормальное развитие воспалительного процесса пневмонии. Сегодняшние анализы крови и гематологические исследования подтвердили вчерашнее улучшение", - говорится в сообщении.Папа, заявила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через трубки и также продолжает "респираторную физиотерапию". Астматических приступов, которые наблюдались у понтифика в субботу, сегодня не происходили."Несмотря на небольшое улучшение, прогноз остается осторожным", - говорится в сообщении.Во второй половине дня среды Папа занялся работой.Во вторник Ватикан сообщил, что состояние Франциска остается критическим, но стабильным.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
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в мире, ватикан, папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, В мире, Ватикан, Папа Римский, Римско-католическая церковь, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Ватикан заявил о незначительном улучшении состояния понтифика

Ватикан заявил, что состояние папы римского продолжает незначительно улучшаться

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 26 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска показывает небольшое улучшение, почечной недостаточности у него больше нет, сообщила Служба печати Святого престола.
«
"За последние 24 часа клиническое состояние Папы показало дальнейшее небольшое улучшение. Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, больше не наблюдается. КТ грудной клетки, проведенная вчера вечером, показала нормальное развитие воспалительного процесса пневмонии. Сегодняшние анализы крови и гематологические исследования подтвердили вчерашнее улучшение", - говорится в сообщении.
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска
25 февраля, 10:31
Папа, заявила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через трубки и также продолжает "респираторную физиотерапию". Астматических приступов, которые наблюдались у понтифика в субботу, сегодня не происходили.
«
"Несмотря на небольшое улучшение, прогноз остается осторожным", - говорится в сообщении.
Во второй половине дня среды Папа занялся работой.
Во вторник Ватикан сообщил, что состояние Франциска остается критическим, но стабильным.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Биография Папы Римского Франциска
24 февраля, 10:10
 
РелигияВ миреВатиканПапа РимскийРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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