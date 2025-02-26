В Подмосковье газифицировали 2 тыс домов по соцпрограмме с начала 2025 года
В Подмосковье за 2025 год по программе соцгазификации подключили 2 тысячи домов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две тысячи домовладений Подмосковья подключили к газу с начала 2025 года в рамках реализации президентской программы социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
"Социальная газификация – это не просто подключение домов к газу, это подключение людей к комфорту, теплу и уверенности в завтрашнем дне. Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы – только за январь провели газ в тысячу домовладений Подмосковья. Не будем сбавлять темпы, чтобы “голубое топливо” пришло в дома как можно большего количества жителей", – приводит пресс-служба слова министра энергетики региона Сергея Воропанова.
Для данных работ построили 12 километров новых газораспределительных сетей. Строительные работы по социальной газификации ведутся в 93 населенных пунктах Московской области: городе Пушкино, селе Софьино в Раменском муниципальном округе, деревне Троицкое городского округа Клин, Чехове, деревне Крюково Наро-Фоминского городского округа и других.
Для того, чтобы провести газ в свой дом по программе социальной газификации, жителям региона необходимо оставить заявку на официальном сайте АО "Мособлгаз". Также в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки на газификацию для нескольких категорий граждан: инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, тружеников тыла и других.