https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001802942.html

В Подмосковье газифицировали 2 тыс домов по соцпрограмме с начала 2025 года

В Подмосковье газифицировали 2 тыс домов по соцпрограмме с начала 2025 года - РИА Новости, 26.02.2025

В Подмосковье газифицировали 2 тыс домов по соцпрограмме с начала 2025 года

Две тысячи домовладений Подмосковья подключили к газу с начала 2025 года в рамках реализации президентской программы социальной газификации, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:23:00+03:00

2025-02-26T19:23:00+03:00

2025-02-26T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две тысячи домовладений Подмосковья подключили к газу с начала 2025 года в рамках реализации президентской программы социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. "Социальная газификация – это не просто подключение домов к газу, это подключение людей к комфорту, теплу и уверенности в завтрашнем дне. Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы – только за январь провели газ в тысячу домовладений Подмосковья. Не будем сбавлять темпы, чтобы “голубое топливо” пришло в дома как можно большего количества жителей", – приводит пресс-служба слова министра энергетики региона Сергея Воропанова. Для данных работ построили 12 километров новых газораспределительных сетей. Строительные работы по социальной газификации ведутся в 93 населенных пунктах Московской области: городе Пушкино, селе Софьино в Раменском муниципальном округе, деревне Троицкое городского округа Клин, Чехове, деревне Крюково Наро-Фоминского городского округа и других. Для того, чтобы провести газ в свой дом по программе социальной газификации, жителям региона необходимо оставить заявку на официальном сайте АО "Мособлгаз". Также в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки на газификацию для нескольких категорий граждан: инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, тружеников тыла и других.

https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001799999.html

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