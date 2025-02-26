https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001799999.html
Парк "Москворецкий" в подмосковном Воскресенске благоустроят в 2025 году
Парк "Москворецкий" в подмосковном Воскресенске благоустроят в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025
Парк "Москворецкий" в подмосковном Воскресенске благоустроят в 2025 году
Парк "Москворецкий" благоустроят в подмосковном Воскресенске в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Парк "Москворецкий" благоустроят в подмосковном Воскресенске в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, парк стал победителем IV Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в котором приняли участие более 850 тысяч жителей региона. Данная инициатива позволила местным жителям выразить свое мнение о том, какие общественные пространства нуждаются в улучшении. "Мы уверены, что обновленный “Москворецкий” парк станет местом притяжения для людей всех возрастов, где они смогут проводить время на свежем воздухе, а также участвовать в различных мероприятиях", – приводит пресс-служба слова Хайкина. Площадь неблагоустроенного участка составляет 2,1 гектара. В 2025 году в парке будут заменены старое покрытие, приведены в порядок зеленые насаждения, установлены новые фонари и малые архитектурные формы. Парк "Москворецкий" был создан в 50-е годы XX века. На протяжении десятилетий служил местом отдыха для местных жителей и гостей округа. На данный момент парк предлагает своим посетителям разнообразные удобства, включая игровые площадки, тренажеры, роллердром и бесплатный доступ к Wi-Fi.
https://ria.ru/20250226/avtobusy-2001795063.html
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воскресенск, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Парк "Москворецкий" в подмосковном Воскресенске благоустроят в 2025 году
Обновление парка "Москворецкий" в подмосковном Воскресенске пройдет в 2025 году
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Парк "Москворецкий" благоустроят в подмосковном Воскресенске в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам зампредседателя правительства Подмосковья
– министра благоустройства региона Михаила Хайкина
, парк стал победителем IV Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в котором приняли участие более 850 тысяч жителей региона. Данная инициатива позволила местным жителям выразить свое мнение о том, какие общественные пространства нуждаются в улучшении.
"Мы уверены, что обновленный “Москворецкий” парк станет местом притяжения для людей всех возрастов, где они смогут проводить время на свежем воздухе, а также участвовать в различных мероприятиях", – приводит пресс-служба слова Хайкина.
Площадь неблагоустроенного участка составляет 2,1 гектара. В 2025 году в парке будут заменены старое покрытие, приведены в порядок зеленые насаждения, установлены новые фонари и малые архитектурные формы.
Парк "Москворецкий" был создан в 50-е годы XX века. На протяжении десятилетий служил местом отдыха для местных жителей и гостей округа. На данный момент парк предлагает своим посетителям разнообразные удобства, включая игровые площадки, тренажеры, роллердром и бесплатный доступ к Wi-Fi.