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Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:42 26.02.2025 (обновлено: 16:00 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001742645.html
Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025
Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году
В Московской области благоустроят 557 пешеходных маршрутов в 2025 году, это на 60 больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:42:00+03:00
2025-02-26T16:00:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Московской области благоустроят 557 пешеходных маршрутов в 2025 году, это на 60 больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. "Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы", — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Новые пешеходные маршруты благоустроят в более 50 городских и муниципальных округах региона. Заасфальтированные тропы позволят жителям сократить дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок. Больше всего маршрутов будет обустроено в городских округах: Балашиха (39), Люберцы (38), Подольск (28), Одинцовский (27), Красногорск (24), Химки (22).
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Свыше 550 народных троп обустроят в Подмосковье в этом году

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Московской области благоустроят 557 пешеходных маршрутов в 2025 году, это на 60 больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
"Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы", — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Новые пешеходные маршруты благоустроят в более 50 городских и муниципальных округах региона. Заасфальтированные тропы позволят жителям сократить дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок. Больше всего маршрутов будет обустроено в городских округах: Балашиха (39), Люберцы (38), Подольск (28), Одинцовский (27), Красногорск (24), Химки (22).
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