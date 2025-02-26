https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001742645.html

Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025

Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области благоустроят 557 пешеходных маршрутов в 2025 году, это на 60 больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:42:00+03:00

2025-02-26T15:42:00+03:00

2025-02-26T16:00:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Московской области благоустроят 557 пешеходных маршрутов в 2025 году, это на 60 больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. "Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы", — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Новые пешеходные маршруты благоустроят в более 50 городских и муниципальных округах региона. Заасфальтированные тропы позволят жителям сократить дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок. Больше всего маршрутов будет обустроено в городских округах: Балашиха (39), Люберцы (38), Подольск (28), Одинцовский (27), Красногорск (24), Химки (22).

https://ria.ru/20250226/onkoskrining-2001726286.html

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московская область (подмосковье)