Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Свыше 550 народных троп обустроят в Подмосковье в этом году
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Московской области благоустроят 557 пешеходных маршрутов в 2025 году, это на 60 больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
"Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы", — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Новые пешеходные маршруты благоустроят в более 50 городских и муниципальных округах региона. Заасфальтированные тропы позволят жителям сократить дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок. Больше всего маршрутов будет обустроено в городских округах: Балашиха (39), Люберцы (38), Подольск (28), Одинцовский (27), Красногорск (24), Химки (22).