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В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции - РИА Новости, 26.02.2025
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12:01 26.02.2025 (обновлено: 14:52 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001681046.html
В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции
В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции - РИА Новости, 26.02.2025
В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции
В Подмосковье в отдел полиции доставили почти 30 человек, которые пытались отбить у правоохранителей своего знакомого, сообщили в пресс-службе областного главка РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:01:00+03:00
2025-02-26T14:52:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Подмосковье в отдел полиции доставили почти 30 человек, которые пытались отбить у правоохранителей своего знакомого, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Инцидент произошел 23 февраля в деревне Ермолино, которая входит в городское поселение Икша. В дежурную часть сообщили о нарушении общественного порядка в местном магазине."Нарядом патрульно-постовой службы полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии и не выполняющий законные требования полицейских. При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержанию", — говорится релизе.На задержанного мужчину 1999 года рождения составили административный протокол по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Суд отправил его под арест на 13 суток.Кроме того, из общежития, которое находится в этой же деревне, в полицию доставили 27 человек. Среди них был и зачинщик стычки с полицейскими. На него также составили административный протокол по той же статье КоАП.
https://ria.ru/20250205/zaderzhanie-1997425664.html
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции

В Подмосковье в отделение попали 27 человек за драку с полицейскими

© СоцсетиСотрудники полиции производят задержание в деревне Ермолино. Кадр видео
Сотрудники полиции производят задержание в деревне Ермолино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Соцсети
Сотрудники полиции производят задержание в деревне Ермолино. Кадр видео
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Подмосковье в отдел полиции доставили почти 30 человек, которые пытались отбить у правоохранителей своего знакомого, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Инцидент произошел 23 февраля в деревне Ермолино, которая входит в городское поселение Икша. В дежурную часть сообщили о нарушении общественного порядка в местном магазине.
© Кадр видео из соцсетейКонфликт с сотрудниками полиции в Ермолино
Конфликт с сотрудниками полиции в Ермолино - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Конфликт с сотрудниками полиции в Ермолино
"Нарядом патрульно-постовой службы полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии и не выполняющий законные требования полицейских. При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержанию", — говорится релизе.
На задержанного мужчину 1999 года рождения составили административный протокол по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Суд отправил его под арест на 13 суток.
Кроме того, из общежития, которое находится в этой же деревне, в полицию доставили 27 человек. Среди них был и зачинщик стычки с полицейскими. На него также составили административный протокол по той же статье КоАП.
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