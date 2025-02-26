https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001681046.html

В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции

В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции - РИА Новости, 26.02.2025

В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции

В Подмосковье в отдел полиции доставили почти 30 человек, которые пытались отбить у правоохранителей своего знакомого, сообщили в пресс-службе областного главка РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:01:00+03:00

2025-02-26T12:01:00+03:00

2025-02-26T14:52:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Подмосковье в отдел полиции доставили почти 30 человек, которые пытались отбить у правоохранителей своего знакомого, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Инцидент произошел 23 февраля в деревне Ермолино, которая входит в городское поселение Икша. В дежурную часть сообщили о нарушении общественного порядка в местном магазине."Нарядом патрульно-постовой службы полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии и не выполняющий законные требования полицейских. При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержанию", — говорится релизе.На задержанного мужчину 1999 года рождения составили административный протокол по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Суд отправил его под арест на 13 суток.Кроме того, из общежития, которое находится в этой же деревне, в полицию доставили 27 человек. Среди них был и зачинщик стычки с полицейскими. На него также составили административный протокол по той же статье КоАП.

https://ria.ru/20250205/zaderzhanie-1997425664.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье)