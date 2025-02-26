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Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:19 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/podarki-2001703295.html
Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР
Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР
Подарки детям из подшефного Мангушского округа Донецкой Народной Республики дошли от губернатора Смоленской области Василия Анохина. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:19:00+03:00
2025-02-26T13:19:00+03:00
смоленская область
россия
василий анохин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подарки детям из подшефного Мангушского округа Донецкой Народной Республики дошли от губернатора Смоленской области Василия Анохина. "Подарки дошли до своих юных адресатов из подшефного Мангушского округа. Как и обещал, подарок для пятилетней Ани, дочки участника СВО, выбирал сам. Решил, что большой набор для детского творчества — то, что точно понравится девочке. Виктория и Максим из села Урзуф ДНР мечтали о велосипедах. Их желания тоже исполнил: брат с сестрой теперь могут кататься на них в свободное время", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что подарки были вручены в рамках благотворительной акции "Елка желаний", которая объединяет участников из разных регионов России. Детям из подшефного Мангушского округа в Смоленской области помогают в рамках этой акции уже не первый год. "Благодарен главе Мангушского округа Борису Владимировичу Триме за вручение подарков детям. Будем только расширять наше сотрудничество, чтобы помочь как можно большему числу жителей подшефного округа!" - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250226/gubernator-2001681479.html
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россия, василий анохин, донецкая народная республика
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Донецкая Народная Республика
Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР

Подарки от смоленского губернатора Анохина дошли детям из ДНР

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подарки детям из подшефного Мангушского округа Донецкой Народной Республики дошли от губернатора Смоленской области Василия Анохина.
"Подарки дошли до своих юных адресатов из подшефного Мангушского округа. Как и обещал, подарок для пятилетней Ани, дочки участника СВО, выбирал сам. Решил, что большой набор для детского творчества — то, что точно понравится девочке. Виктория и Максим из села Урзуф ДНР мечтали о велосипедах. Их желания тоже исполнил: брат с сестрой теперь могут кататься на них в свободное время", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Он отметил, что подарки были вручены в рамках благотворительной акции "Елка желаний", которая объединяет участников из разных регионов России. Детям из подшефного Мангушского округа в Смоленской области помогают в рамках этой акции уже не первый год.
"Благодарен главе Мангушского округа Борису Владимировичу Триме за вручение подарков детям. Будем только расширять наше сотрудничество, чтобы помочь как можно большему числу жителей подшефного округа!" - резюмировал глава региона.
 
Смоленская областьРоссияВасилий АнохинДонецкая Народная Республика
 
 
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