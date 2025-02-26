https://ria.ru/20250226/podarki-2001703295.html

Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР

Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР - РИА Новости, 26.02.2025

Подарки от губернатора Смоленской области дошли детям из ДНР

Подарки детям из подшефного Мангушского округа Донецкой Народной Республики дошли от губернатора Смоленской области Василия Анохина. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:19:00+03:00

2025-02-26T13:19:00+03:00

2025-02-26T13:19:00+03:00

смоленская область

россия

василий анохин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подарки детям из подшефного Мангушского округа Донецкой Народной Республики дошли от губернатора Смоленской области Василия Анохина. "Подарки дошли до своих юных адресатов из подшефного Мангушского округа. Как и обещал, подарок для пятилетней Ани, дочки участника СВО, выбирал сам. Решил, что большой набор для детского творчества — то, что точно понравится девочке. Виктория и Максим из села Урзуф ДНР мечтали о велосипедах. Их желания тоже исполнил: брат с сестрой теперь могут кататься на них в свободное время", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что подарки были вручены в рамках благотворительной акции "Елка желаний", которая объединяет участников из разных регионов России. Детям из подшефного Мангушского округа в Смоленской области помогают в рамках этой акции уже не первый год. "Благодарен главе Мангушского округа Борису Владимировичу Триме за вручение подарков детям. Будем только расширять наше сотрудничество, чтобы помочь как можно большему числу жителей подшефного округа!" - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250226/gubernator-2001681479.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, василий анохин, донецкая народная республика