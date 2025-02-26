https://ria.ru/20250226/plastika-2001689477.html

Это разрушило их карьеру: звезды ставшие жертвами неудачной пластики

Это разрушило их карьеру: звезды ставшие жертвами неудачной пластики - РИА Новости, 26.02.2025

Это разрушило их карьеру: звезды ставшие жертвами неудачной пластики

Пластические операции могут как преобразить, так и разрушить карьеру. Некоторые звезды, решившиеся на изменения, столкнулись с непредвиденными последствиями... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:41:00+03:00

2025-02-26T17:41:00+03:00

2025-02-26T17:41:00+03:00

шоубиз

швейцария

екатерина семенова

вера алентова

рене зеллвегер

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пластические операции могут как преобразить, так и разрушить карьеру. Некоторые звезды, решившиеся на изменения, столкнулись с непредвиденными последствиями. Рассказываем, как неудачная пластика повлияла на их жизнь и работу.Вера АлентоваВера Алентова, легенда советского кино, начала делать пластические операции в конце 1990-х. Первые процедуры — круговая подтяжка лица и блефаропластика — прошли успешно. Однако в начале 2000-х она согласилась на инъекции жира, предложенные врачом. Результат оказался плачевным: лицо стало асимметричным, а черты — неестественными.Позже Алентова сделала СМАС-лифтинг, но операция снова прошла неудачно. Кожа стала перенатянутой, а черты лица исказились. Специалисты предполагают, что она могла сделать ринопластику (коррекцию носа) и расширенную блефаропластику, что также могло повлиять на ее внешность. Карьера актрисы пошла на спад, а ее отношения с мужем, который был против пластики, также ухудшились. Он считал, что она прекрасно выглядела бы и без операций.Ольга СпиркинаВ начале 2000-х Ольга Спиркина решилась на подтяжку лица с помощью специальных нитей. Операция заняла всего 40 минут, но результат оказался катастрофическим: лицо стало похожим на маску, а щеки приобрели неестественную форму. После операции у актрисы появились две дыры на щеках, что вызвало сильный стресс и депрессию.Спиркина потратила значительные средства на восстановление лица в Швейцарии, проходя курс аппаратных процедур и хирургических вмешательств. Однако ее карьера была временно поставлена на паузу: внешность стала неузнаваемой, и поиск ролей стал затрудненным. Личная жизнь тоже дала трещину: актриса развелась с мужем и судилась с клиникой, где была проведена операция.Елена КориковаЕлена Корикова, известная по ролям в "Бедной Насте" и "Барышне-крестьянке", категорически отрицает проведение пластических операций и грозит иском о клевете каждому, кто распространяет информацию о ее операциях и инъекциях филлера."Я никогда ничего не делала с лицом!!! Даже не понимаю, о чем Вы говорите", — писала она в соцсетях.Однако поклонники и эксперты замечают изменения: увеличенные губы, округлые скулы и неестественно гладкую кожу. По версии Экспресс-газеты актриса увеличила себе губы, вставила филлеры в скулы и обколола лицо ботоксом.Несмотря на отрицания, внешность Кориковой стала предметом обсуждений в СМИ. В последние годы она практически не снимается в новых проектах, что может быть связано как с изменениями внешности, так и с личными проблемами.Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова признает использование инъекций красоты, таких как ботокс и филлеры, для поддержания молодости кожи. После курса процедур ее внешность изменилась до неузнаваемости: лицо деформировалось, а черты стали напоминать образ Джокера. Эти изменения вызвали волну критики в СМИ, где ее сравнивали с Верой Алентовой.В последние годы Семенова столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Она перенесла операцию на кишечнике в 2022 году. Врачи диагностировали "прободение язвы" и провели экстренную операцию. Однако позже выяснилось, что диагноз был ошибочным: кишечник оказался целым, но в брюшной полости обнаружилась жидкость.Причина нашлась неожиданно: за несколько дней до госпитализации актриса подавилась рыбной костью на светском мероприятии. По предположению врачей, кость могла повредить кишечник, вызвав утечку жидкости, но место прокола быстро затянулась, оставив воспаление. Сейчас Екатерина шутит, что больше никогда не будет есть бутерброды с рыбой, особенно на мероприятиях.Несмотря на критику, Семенова продолжает работать в кино и на телевидении. Однако ее популярность значительно снизилась, а личные проблемы со здоровьем добавили сложностей.Рене ЗеллвегерРене Зеллвегер, известная по роли Бриджит Джонс, начала экспериментировать с пластикой еще в 2005 году. Первой операцией стала маммопластика, которая подчеркнула естественную форму ее груди. В 2014 году актриса решилась на более радикальные изменения: верхнюю блефаропластику (пластику век), подтяжку лица и коррекцию носа. Эксперты также предполагают, что она использовала ботокс и филлеры.Результат шокировал поклонников: лицо Зеллвегер стало практически неузнаваемым. Многие отметили, что она потеряла свою характерную мимику и индивидуальность. Несмотря на критику, актриса продолжила карьеру и даже получила "Оскар" за роль в фильме "Джуди" (2020). Однако ее имидж изменился навсегда, и она стала реже появляться на экранах.Тара РидТара Рид, звезда фильма "Американский пирог", начала свой путь в пластической хирургии с маммопластики. Она хотела исправить асимметрию груди, но результат оказался плачевным: импланты выглядели неровно, а швы были заметны. Рид неоднократно возвращалась к хирургам, но ситуация только ухудшилась. Также в открытых источниках упоминается, что актриса сделала подтяжку лица.Позже Тара сделала липосакцию живота и бедер, что привело к появлению "волн" на коже. Экстремальное похудение добавило проблем: кожа стала дряблой, а здоровье ухудшилось.Карьера Тары Рид пошла на спад. Она стала объектом насмешек в СМИ, а роли в кино практически перестали поступать. Проблемы с алкоголем и наркотиками окончательно подорвали ее репутацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, екатерина семенова, вера алентова, рене зеллвегер