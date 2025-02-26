https://ria.ru/20250226/peregovory-2001740219.html

Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле

Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025

Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле

Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:38:00+03:00

2025-02-26T15:38:00+03:00

2025-02-26T15:38:00+03:00

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров", - сказал Кечели журналистам.

https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, россия, турция, сергей лавров