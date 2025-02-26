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Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025
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15:38 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/peregovory-2001740219.html
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле
Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:38:00+03:00
2025-02-26T15:38:00+03:00
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров", - сказал Кечели журналистам.
https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html
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в мире, стамбул, россия, турция, сергей лавров
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Сергей Лавров
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле

МИД Турции: переговоры РФ и США на техническом уровне пройдут завтра в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров", - сказал Кечели журналистам.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств
24 февраля, 12:08
 
В миреСтамбулРоссияТурцияСергей Лавров
 
 
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