https://ria.ru/20250226/peregovory-2001740219.html
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле
Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:38:00+03:00
2025-02-26T15:38:00+03:00
2025-02-26T15:38:00+03:00
в мире
стамбул
россия
турция
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США на техническом уровне состоятся в четверг в Стамбуле, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров", - сказал Кечели журналистам.
https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html
стамбул
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, турция, сергей лавров
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Сергей Лавров
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле
МИД Турции: переговоры РФ и США на техническом уровне пройдут завтра в Стамбуле