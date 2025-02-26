https://ria.ru/20250226/pensiya-2001635029.html

Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии

Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии - РИА Новости, 26.02.2025

Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии

Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициального трудоустройства, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:37:00+03:00

2025-02-26T08:37:00+03:00

2025-02-26T11:10:00+03:00

россия

общество

пенсия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициального трудоустройства, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru"."Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста", — рассказал он.По словам экономиста, последствиями неофициальной работы будут отложенный на пять лет выход на пенсию и потеря не менее 796 704 рублей за это время.Другими ошибками при планировании пенсии доцент назвал отказ от собственных накоплений и ошибочную оценку продолжительности своей жизни.

https://ria.ru/20250225/gosuslugi-2001522985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, пенсия