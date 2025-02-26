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Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии - РИА Новости, 26.02.2025
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08:37 26.02.2025 (обновлено: 11:10 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/pensiya-2001635029.html
Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии
Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии - РИА Новости, 26.02.2025
Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии
Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициального трудоустройства, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:37:00+03:00
2025-02-26T11:10:00+03:00
россия
общество
пенсия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициального трудоустройства, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru"."Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста", — рассказал он.По словам экономиста, последствиями неофициальной работы будут отложенный на пять лет выход на пенсию и потеря не менее 796 704 рублей за это время.Другими ошибками при планировании пенсии доцент назвал отказ от собственных накоплений и ошибочную оценку продолжительности своей жизни.
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россия, общество, пенсия
Россия, Общество, Пенсия
Россиянам рассказали, что может привести к потере пенсии

Экономист Балынин: россияне могут лишиться пенсии из-за неофициальной работы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициального трудоустройства, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью "Газете.ru".
«
"Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста", — рассказал он.
По словам экономиста, последствиями неофициальной работы будут отложенный на пять лет выход на пенсию и потеря не менее 796 704 рублей за это время.
Другими ошибками при планировании пенсии доцент назвал отказ от собственных накоплений и ошибочную оценку продолжительности своей жизни.
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