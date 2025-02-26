Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 26.02.2025 (обновлено: 12:12 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/pedagogi-2001677583.html
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов - РИА Новости, 26.02.2025
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов
Повышение статуса и престижа российского педагога является ключевым аспектом развития системы образования страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:48:00+03:00
2025-02-26T12:12:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994842265_0:93:3264:1929_1920x0_80_0_0_058b61d938ae1f0673f175c66a806c6a.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Повышение статуса и престижа российского педагога является ключевым аспектом развития системы образования страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Повышение статуса и престижа педагога, что является ключевым аспектом развития системы образования", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, первоочередной задачей для правительства РФ считаются разработка механизма достойной оплаты труда учителей, а также меры по привлечению и удержанию квалифицированных кадров.
https://ria.ru/20250219/bliznyuk-2000417658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994842265_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_497ace8134be9f4bafe45a2190a5a7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов

Чернышенко назвал повышение статуса педагогов ключевым аспектом образования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Повышение статуса и престижа российского педагога является ключевым аспектом развития системы образования страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Повышение статуса и престижа педагога, что является ключевым аспектом развития системы образования", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации.
По его словам, первоочередной задачей для правительства РФ считаются разработка механизма достойной оплаты труда учителей, а также меры по привлечению и удержанию квалифицированных кадров.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Близнюк: качественное образование не может стоить дешево
19 февраля, 22:57
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала