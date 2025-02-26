https://ria.ru/20250226/pedagogi-2001677583.html

Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов

Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов - РИА Новости, 26.02.2025

Чернышенко заявил о важности повышения престижа российских педагогов

Повышение статуса и престижа российского педагога является ключевым аспектом развития системы образования страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:48:00+03:00

2025-02-26T11:48:00+03:00

2025-02-26T12:12:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Повышение статуса и престижа российского педагога является ключевым аспектом развития системы образования страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Повышение статуса и престижа педагога, что является ключевым аспектом развития системы образования", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, первоочередной задачей для правительства РФ считаются разработка механизма достойной оплаты труда учителей, а также меры по привлечению и удержанию квалифицированных кадров.

https://ria.ru/20250219/bliznyuk-2000417658.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование