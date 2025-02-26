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"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду - РИА Новости, 26.02.2025
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12:57 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/passazhiry--2001695731.html
"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду
"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду - РИА Новости, 26.02.2025
"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду
Чаще всего пассажиры "Аэрофлота" забывают элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, однако были случаи, когда находились оставленные зубные протезы и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:57:00+03:00
2025-02-26T12:57:00+03:00
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чаще всего пассажиры "Аэрофлота" забывают элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, однако были случаи, когда находились оставленные зубные протезы и детские горшки, сообщила авиакомпания. "Чаще всего пассажиры оставляют элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, а также электронные устройства, очки и книги. Однако бывало такое, что при послеполетном осмотре бортпроводники обнаруживали зубные протезы, непарную обувь, детские горшки, слуховые аппараты и индивидуальные сиденья для унитазов", - говорится в сообщении. В 2023 году в камеру хранения "Аэрофлота" поступило более 13,8 тысячи предметов, 5 тысяч из которых были возращены по запросам владельцев. В 2024 году поступило более 18,3 тысячи вещей, из которых 6 тысяч были переданы обратившимся пассажирам. Авиакомпания указывает, что бесплатно хранит забытые вещи в течение шести месяцев в аэропорту "Шереметьево". По истечении срока предметы уничтожаются. Забытые вещи владелец может получить после предъявления им посадочного талона, паспорта и описания утерянного. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду

Пассажиры "Аэрофлота" в 2024 году чаще всего забывали верхнюю одежду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чаще всего пассажиры "Аэрофлота" забывают элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, однако были случаи, когда находились оставленные зубные протезы и детские горшки, сообщила авиакомпания.
"Чаще всего пассажиры оставляют элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, а также электронные устройства, очки и книги. Однако бывало такое, что при послеполетном осмотре бортпроводники обнаруживали зубные протезы, непарную обувь, детские горшки, слуховые аппараты и индивидуальные сиденья для унитазов", - говорится в сообщении.
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В 2023 году в камеру хранения "Аэрофлота" поступило более 13,8 тысячи предметов, 5 тысяч из которых были возращены по запросам владельцев. В 2024 году поступило более 18,3 тысячи вещей, из которых 6 тысяч были переданы обратившимся пассажирам.
Авиакомпания указывает, что бесплатно хранит забытые вещи в течение шести месяцев в аэропорту "Шереметьево". По истечении срока предметы уничтожаются. Забытые вещи владелец может получить после предъявления им посадочного талона, паспорта и описания утерянного.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
Нячанг - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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