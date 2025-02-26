https://ria.ru/20250226/passazhiry--2001695731.html

"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду

"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду - РИА Новости, 26.02.2025

"Аэрофлот": чаще всего пассажиры забывали верхнюю одежду

Чаще всего пассажиры "Аэрофлота" забывают элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, однако были случаи, когда находились оставленные зубные протезы и... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:57:00+03:00

2025-02-26T12:57:00+03:00

2025-02-26T12:57:00+03:00

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чаще всего пассажиры "Аэрофлота" забывают элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, однако были случаи, когда находились оставленные зубные протезы и детские горшки, сообщила авиакомпания. "Чаще всего пассажиры оставляют элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, а также электронные устройства, очки и книги. Однако бывало такое, что при послеполетном осмотре бортпроводники обнаруживали зубные протезы, непарную обувь, детские горшки, слуховые аппараты и индивидуальные сиденья для унитазов", - говорится в сообщении. В 2023 году в камеру хранения "Аэрофлота" поступило более 13,8 тысячи предметов, 5 тысяч из которых были возращены по запросам владельцев. В 2024 году поступило более 18,3 тысячи вещей, из которых 6 тысяч были переданы обратившимся пассажирам. Авиакомпания указывает, что бесплатно хранит забытые вещи в течение шести месяцев в аэропорту "Шереметьево". По истечении срока предметы уничтожаются. Забытые вещи владелец может получить после предъявления им посадочного талона, паспорта и описания утерянного. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.

https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html

https://ria.ru/20250224/aeroflot-2001257464.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия